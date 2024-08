Samsung Galaxy S23 Ultra a meno di 815€ su Amazon: è il TOP da comprare

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, il top di gamma dello scorso anno del costruttore sudcoreano, si trova in sconto al prezzo speciale di soli 814,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di riceverlo a casa tua (o presso un luogo da te designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspetti? Corri a prenderlo adesso e non pensarci troppo; a questa cifra risulta essere un best buy su tutta la linea. Il modello in questione è quello in colorazione Phantom Black, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Il Galaxy S23 Ultra 5G è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un chipset progettato per garantire velocità e efficienza energetica senza pari. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, puoi eseguire applicazioni impegnative, multitasking intensivo e godere di un’esperienza di gioco fluida come mai prima d’ora. Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e offre una qualità visiva mozzafiato. Con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, le immagini appaiono estremamente fluide, che si tratti di scorrere le pagine web o di guardare un film.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Galaxy S23 Ultra 5G è la sua fotocamera. Dotato di un sensore principale da 200 MP, questo device riesce a catturare immagini incredibilmente dettagliate e nitide anche in condizioni di luce avversa. Con linee pulite, bordi curvi e una finitura in vetro e metallo, è un dispositivo che si distingue per eleganza. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. Al prezzo di 814,99€ su Amazon, con IVA e spese di spedizione incluse, il Galaxy S23 Ultra 5G rappresenta un best buy che non puoi lasciarti sfuggire.