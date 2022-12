Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: la fotocamera non sarà quella che pensavamo

Dal nuovo elenco del TENAA apprendiamo che il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G potrebbe disporre di una fotocamera principale da 108 Megapixel e non più da 200 Mpx.

Come tutti sappiamo, l’OEM sudcoreano dovrebbe presentare le nuove ammiraglie di punta nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Il dispositivo principale sarà proprio la versione Ultra della serie Galaxy S23. Finora abbiamo appreso moltissimi dettagli sul telefono in questione ma ad oggi è appena apparso all’interno del database per la certificazione FCC e all’interno del sito di benchmarking Geekbench5. Ora il telefono si è mostrato nel database TENAA rivelando così molte delle sue caratteristiche, ma anche qualche perplessità. Scopriamole insieme.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: cosa è emerso in queste ore?

Stando a quanto rivelato dal sito, il numero di modello del flagship in questione reca la dicitura “SM-S9180”; dall’analisi si scopre che il device avrà un pannello da 6,8 pollici con risoluzione di 1440 x 3088 pixel e 16,7 milioni di colori. Apprendiamo che avrà un peso di 233 grammi con dimensioni di 163,4 mm, 78,1 mm e 8,9 mm.

Sotto la scocca ci sarà una versione overcloccata dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con opzioni per la RAM da 8 o 12 GB e per lo storage da 256, 512 GB o 1 TB.

Ciò che desta stupore però è che il Galaxy S23 Ultra riceverà una main camera da 108 Mpx e non da 200 Megapixel come si diceva in passato. Finora tutti i rumor ci facevano pensare alla presenza di un’ottica ISOCELL HPX super risoluta ma ora apprendiamo che l’azienda potrebbe dotare il device del sensore ISOCELL HM3 da 108 Megapixel già visto nel Galaxy S22 Ultra. Le altre ottiche saranno da 12 Mpx (tele e ultrawide) e ci sarà una lente ausiliaria da 2 Mega. Anteriormente invece, la camera dovrebbe essere anch’essa da 12 e non più da 40 Mpx. Il fingerprint sarà allocato nuovamente sotto il display.

