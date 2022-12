Samsung Galaxy S23: il device PERFETTO per chi fa video con lo smartphone

Mancano pochissimi mesi al debutto della serie Galaxy S23 di Samsung. Dall’ultimo report scopriamo che i telefoni riceveranno un aumento delle prestazioni della fotocamera pari al 25%. Inoltre, con il debutto della data di rilascio dei device, il numero di rumors è aumento a dismisura. Adesso infatti, il tipster Ice Universe ha appena condiviso importanti informazioni sulle ottiche dei nuovi smartphone.

Samsung Galaxy S23 girerà clip video in 8K a 30 fps

Stando a quanto dichiarato dal famoso tipster di Samsung, Ice Universe, scopriamo che la serie Galaxy S23 sarà perfetta per i content creator che amano girare video con il proprio smartphone. Infatti, Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra supporteranno la registrazione di clip in 8K a 30 fps. Un bel salto di qualità rispetto all’8K a 24 fps che avevamo con la line-up S22.

S22 8K 24fps→S23 8K 30fps — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2022

Ovviamente, girare clip in 8K con un frame rate più veloce consente di avere una serie di vantaggi non da poco: riduce infatti la sfocatura dei movimenti e porta una maggiore fluidità nei video più frenetici. Insomma, questa opzione sarà molto utile per una moltitudine di scopi differenti e per gli utenti più creativi.

Oltre a ciò, Samsung potrebbe dotare i suoi flaghship della possibilità di girare video in 4K a 120 fps, una cosa che non era possibile fare con la “vecchia” line-up del 2022 (passateci il termine). Realizzando video in 4K a 120 fps infatti, si potrà goder di uno slow motion da paura mantenendo però intatta la qualità e la nitidezza delle riprese.

Inoltre, secondo Ice Universe, il processore di bordo, lo Snapdragon 8 Gen 2 presente sui nuovi S23, sarà “overcloccato” e supporterà l’acquisizione dei video in 8K a 30 fps o 4K a 120 fps. Insomma, ci troveremo di fronte ad un cameraphone e ad un videocameraphone di punta. Basterà questo per sconfiggere i competitor Android come OPPO, Google, Vivo e la rivale di sempre Apple?

