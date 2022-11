Samsung Galaxy S23: trapelata la data di debutto (RUMOR)

Stando a quanto si apprende in rete in queste ore, i nuovi smartphone di casa Samsung, i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra arriveranno in commercio a febbraio 2023. La loro data di debutto però dovrebbe essere prevista per la prima settimana del suddetto mese.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo ad oggi?

Solitamente la compagnia sudcoreana presenta le sue ammiraglie Galaxy S nel corso del primo trimestre dell’anno. Di solito lancia i nuovi device verso la fine di febbraio, ma quest’anno abbiamo avuto un lancio anticipato con i Galaxy S22, tanto che questi sono giunti sul mercato prestissimo. Ora pare che la storia si ripeterà con i dispositivi del 2023.

A ribadirlo ci ha pensato un rapporto proveniente dalla Corea del Sud; si dice che l’S23 verrà presentato durante un evento a San Francisco, in California. I prodotti potrebbero venir messi in vendita entro il 17 febbraio dello stesso mese. Ci saranno gadget con l’Exynos 2300 sotto la scocca e varianti con Snapdragon 8 Gen 2. Entrambi i chipset dovrebbero comunque venir prodotti con un nodo architettonico a 4 nanometri.

Le specifiche tecniche delle ammiraglie le conosciamo a memoria; S23 e S23+ avranno un processore aggiornato, una batteria più generosa e un design derivante dal modello Ultra. Questo invece, presenterà caratteristiche ancora più incredibili. Si parla di una fotocamera da 200 Megapixel, tanto per dirne una, ma pare che le lenti saranno ancora più a filo con la scocca.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo il Galaxy S22 5G da 6,1 pollici a soli 649,90€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. Si tratta di un’offerta incredibile da cogliere al volo se eravate interessati ad un’ammiraglia sudcoreana. Le spese di spedizione sono gratuite, quindi non dovrete preoccuparvi di nulla. In più, Amazon consente ora la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023.

