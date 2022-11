Samsung Galaxy S23 Series: l'autonomia sarà al top (RUMOR)

La serie Galaxy S23 di Samsung disporrà di un’autonomia migliorata grazie ad una modalità inedita chiamata “prestazione della luce”, questo è il rumor che sta circolando nelle ultime ore. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio il tutto.

Come tutti sappiamo, l’OEM sudcoreano si sta preparando per svelare le ammiraglie next-gen, i device della line-up Galaxy S23. Saranno smartphone incredibili dotati di features di alto livello ma adesso, prima del debutto ufficiale, una nuova fuga di notizie ci fa capire che il prossimo flagship disporrà di una migliore autonomia grazie ad una modalità software. Non servirà quindi una cella energetica di dimensioni maggiori, ma solo un algoritmo rinnovato per incrementare il tutto. Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo il Galaxy S22 a soli 607,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

Samsung Galaxy S23: ecco la nuova modalità di risparmio energetico

Giusto per chi non lo sapesse, S23 e S23+ non dovrebbero essere poi così differenti rispetto ai predecessori. Cambierà sì la back cover ma nulla di più. Ci sarà un processore nuovo, ma non aspettatevi una rivoluzione. S23 Ultra invece vanterà una lente da 200 Mpx e chicche hardware di rilievo. La batterie però, non subirà modifiche su tutti i modelli. La notizia ci arriva dal tipster Ice Universe che ha condiviso il tutto su Twitter.

The Samsung Galaxy S23 series will get a "Light (Low Power) mode," which can moderately reduce performance while greatly reducing power consumption without affecting refresh rates. pic.twitter.com/4GMmTMhRV1 — Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2022

L’insider del web ha dichiarato che la line-up in questione riceverà una nuova modalità di risparmio energetico a basso consumo. Questa servirà per ridurre il dispendio di energia e servirà ad aumentare l’autonomia dei telefoni. Tuttavia, ciò comporterà comunque un notevole compromesso. Gli utenti dovranno ridurre il refresh rate del device e perfino le prestazioni del prodotto stesso. Ecco di seguito un’immagine della schermata delle impostazioni del nuovo S23.

Ovviamente, vi invitiamo sempre a prendere queste indiscrezioni con le dovute cautele. Sulla base delle notizie trapelate sul web in questi mesi sappiamo che il Galaxy S23 dovrebbe avere una batteria da 3700 mAh, il Galaxy S23+ da 4700 mAh.

