Samsung Galaxy S23+ (o Pro) mostra i muscoli su Geekbench

In queste ore la variante americana del Samsung Galaxy S23+ si mostra online sul portale di benchmarking più famoso al mondo. Il dispositivo arriverà con il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sotto la scocca e con 8 GB di memoria RAM.

Come tutti sappiamo, la line-up di flagship sudcoreani è prossima al lancio. I rumors indicano un debutto anticipato per gennaio 2023, anche se l’azienda potrebbe sempre scegliere di rilasciare i device a febbraio come sempre. Ci saranno tre modelli, come sempre: S23, S23+ (o Pro, secondo alcune fonti), S23 Ultra. Tutti saranno dotati della connettività 5G e presenteranno lo Snapdragon 8 Gen 2. A riportare questo dato ci ha pensato un report che mostra le prestazioni del device su Geekbench5.

Samsung Galaxy S23+: tutto quello che c’è da sapere

Il telefono presenta il numero di modello SM-S916U e questa sembra essere la variante americana del flagship in questione. Come detto, presenterà il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm ancora da rilasciare

Il portale afferma che questo sarà un processore octa-core avente nome in codice “Kalama” e disporrà di una configurazione composta da un core principale operante a 3,36 Ghz, tre core a 2,80 GHz e quattro per l’efficienza energetica da circa 2,2 GHz. La GPU sarà la Adreno 740.

Oltre ai singoli dettagli del processore, scopriamo che disporrà della memoria virtuale RAM da 8 GB (sarà la versione entry level?) e del sistema operativo Android 13 con skin One UI 5.0. Sui risultati dei test di Geekbench, leggiamo che ha ottenuto uno score di 1485 per il single-core e di 4844 per il multi-core.

Dai rumors poi scopriamo che S23+ presenterà uno schermo AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate di 120 Hz, tre fotocamere sul posteriore con sensore principale da 50 Mpx, ultrawide da 12 Mpx e teleobiettivo da 10 Mega. Per i selfie presenterà una snapper da 12 Mpx. La variante internazionale dovrebbe avere il chip Exynos 2300.

Se volete prendere il modello del 2022, il Galaxy S22+, sappiate che è in super sconto a soli 999,90€ su Amazon al posto di 1129,00€.

