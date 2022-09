Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: arriverà in due varianti?

In queste ore apprendiamo che il nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, potrebbe arrivare in due versioni; una classica e una con altissima frequenza.

Il mercato dei chipset è in grosso fermento da tantissimo tempo; Apple ha appena annunciato l’A16 Bionic e i vari Android utilizzano le soluzioni di MediaTek o Snapdragon. Adesso apprendiamo che Qualcomm, il principale produttore per device del robottino verde, svelerà a novembre la sua piattaforma premium per le ammiraglie del 2023. Si chiamerà Snapdragon 8 Gen 2 e dovrebbe venir presentato durante lo Snapdragon Summit di fine anno. Si apprende che ci saranno due iterazioni: una standard e una con frequenza di clock della CPU pari a 3,4 o 3,5 GHz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: cosa sappiamo di questo processore?

A riportare questi dati ci ha pensato il noto tipster del web Digital Chat Station con un post su Weibo. Ha affermato che la variante premium dello Snapdragon 8 Gen 2 supererà i 3,4 GHz. Praticamente, sarà velocissima: un bell’upgrade rispetto ai 3,19 GHz dello Snapdragon 8+ Gen 1. Non di meno, anche la GPU riceverà un grosso miglioramento. Le prestazioni extreme della scheda video saranno finalmente poste a confronto con quelle dei chip Apple Bionic. Fra le altre cose, leggiamo che avrà un’architettura a 1+2+2+3 core e sarà fabbricata sul nodo architettonico a 4 nm da TSMC.

Ecco la sua configurazione ipotetica:

CPU Kryo Prime;

(x2) CPU Kryo Performance;

(x3) CPU Kryo Efficiency.

La scheda video dovrebbe essere la Adreno 740.

Quali saranno i primi smartphone ad adottare questo processore? Xiaomi 13, Redmi K60, iQOO 11, Vivo X90 e non solo. Forse, anche i futuri Motorola Edge 40, OnePlus 11 e Samsung Galaxy S23.

Se volete l’ammiraglia più veloce e performante del momento però, non possiamo non consigliarvi Motorola Edge 30 Ultra, il super flagship con Snapdragon 8+ Gen 1 e fotocamera da ben 200 Mpx: oggi si trova in sconto a 899,90€ al posto di 999,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.