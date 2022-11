Samsung Galaxy S23: nuovi dettagli sul processore di bordo

Buone notizie per tutti i fan di casa Samsung che attendono le nuove ammiraglie next-gen. Sembra che il processore presente a bordo dei futuri Galaxy S23, sarà una versione speciale dell’attuale Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Pare che questo disporrà infatti di una GPU overclockata con conseguente aumento delle performance lato gaming.

Stando a quanto si evince da un recente elenco di Geekbench emerso in rete nei giorni precedenti, apprendiamo che l’iterazione premium della serie, il Galaxy S23 Ultra 5G, vanterà un processore Snapdragon 8 Gen 2 con CPU ad alta frequenza; a ribadirlo ci ha pensato l’insider del web Ice Universe con un post su Twitter. Ora scopriamo che anche la GPU subirà un boost prestazionale.

Giusto per essere precisi, leggiamo che il futuro Galaxy S23 Ultra di Samsung avrà un core principale operante a 3,36 GHz, con altri a 2,80 GHz e 2,202 GHz i core per l’efficienza energetica. Il chip standard della compagnia invece, opera a 3,1 Ghz.

Samsung’s special edition Snapdragon 8 Gen 2 (we don’t know its official name yet) CPU 3.2GHz→3.36GHz. Surprisingly, the GPU is also increased from 680MHz to 719MHz

— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2022