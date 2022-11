Samsung Galaxy S23 Ultra: da noi arriverà una versione POTENTISSIMA

In queste ore scopriamo che Samsung potrebbe lanciare una versione overclockata del suo futuro flagship Galaxy S23 Ultra. A riportarlo è un noto insider del web sul social network dell’uccellino blu.

Sappiamo tutti che l’OEM sudcoreano è noto per svelare le sue ammiraglie con due processori differenti; una parte dei mercati riceve infatti la variante con SoC Exynos proprietario (Europa compresa), altri paesi ricevono le iterazioni con chip Qualcomm Snapdragon (USA, ad esempio). Pare che per il 2023 questa distinzione non vi sarà più, anzi. Al contrario, adesso saremo noi utenti europei a ricevere la versione più potente, visto che Samsung vuole realizzare un modello con il processore di Qualcomm che opera ad alta frequenza. Andiamo con ordine.

Secondo quanto leggiamo dal post di Twitter di Ice Universe, scopriamo che il Galaxy S23 Ultra avente numero di modello SM-S918B ha appena registrato uno score di 1504 punti sul test single core di Geekbench e di 4580 sul multicore. Il modello in questione disponeva di 8 GB di RAM e di Android 13 al seguito. Questa è la classica versione con SD8 Gen 2 non overclockato.

La differenza fra le due versioni del processore Snapdragon 8 Gen 2 appena lanciato risiede nella frequenza di Clock del core Cortex-X3 principale che solitamente dovrebbe funzionare a 3,2 GHz, ma qui invece, opera a 3,36 GHz. Gli altri sette core però, sono rimasti identici. Con questa variante, i risultati di Geekbench sono ancora più elevati: parliamo di 1530 punti nel single-core test e di 4779 punti nel multi-core test.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b

— Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022