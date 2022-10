Samsung Galaxy S23: le specifiche tecniche sono online

In queste ore sono trapelate sul web, grazie ad un rapporto di GalaxyClub, le specifiche tecniche della fotocamera e della batteria del nuovo flagship Samsung Galaxy S23. Curiosamente, non sono emersi i dettagli del modello base, ma quelli degli altri prodotti della line-up.

C’è da dire che i report e i rumors su questi gadget si susseguono senza sosta da diversi giorni. Pensate che un leakster aveva perfino previsto un debutto anticipato degli stessi terminali. Un insider ha riferito che Samsung potrebbe decidere di svelare i nuovi S23 prima della fine dell’anno, al fine di contrastare l’avanzata degli iPhone 14 Pro di Apple. Onestamente ci sembra improbabile, pertanto prendete tutti questi leaks con “un pizzico di sale”.

Samsung Galaxy S23 Plus e Ultra: nuovi dettagli

Tornando a noi, l’ultimo rapporto di GalaxyClub suggerisce che i nuovi S23 Plus e Galaxy S23 Ultra avranno due batterie di alto livello. Sul modello base non si sa nulla, ma le informazioni non dovrebbero tardare; solitamente escono tutte molto presto.

Osservando il rapporto, osserviamo che il Galaxy S23+ reca con sé il numero di modello SM-S916 e avrà un accumulatore con capacità nominale di 4565 mAh; praticamente, ciò significa che la batteria commerciale dovrebbe essere di 4700 mAh, o perlomeno, questo pare essere il suo valore nominale.

D’altro canto, il Galaxy S23 Ultra invece, dovrebbe avere una batteria EB-BS918ABY. Questo prodotto sembra disporre di una batteria dalla capacità nominale di 4855 mAh e di una tipica da 5000 mAh. Il rapporto di GalaxyClub ha anche detto che questa è la medesima cella energetica che abbiamo sull’attuale S22 Ultra, il top di gamma del momento che dispone di un processore Exynos 2200 e della S Pen dentro la scocca. Questo device si trova su Amazon a soli 972,00€.

Fra le altre cose, ci aspettiamo una selfiecam migliorata sui nuovi device, un processore Exynos 2300 o Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, la S Pen dentro la scocca per il modello Ultra e una main camera – sempre sull’ammiraglia più costosa – da 200 Megapixel.

