Samsung Galaxy S23: la back cover sarà "accattivante"

In queste ore si parla moltissimo dei nuovi Samsung Galaxy S23, i top di gamma del brand sudcoreano che vedranno la luce ufficialmente nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Con l’avvicinarci del tempo però, spuntano in rete sempre nuovi rumors. Oggi apprendiamo dal web, precisamente dal tipster e insider Ice Universe, che il modello basico della gamma dovrebbe avere un pannello posteriore molto accattivante. È emerso in rete infatti, un render che mostra la custodia per il gadget. L’estetica è coereante, ma non ci sarà la cornice sul modulo fotografico, un po’ come avviene sull’attuale S22 Ultra. Fra le altre cose, la cover segna le seguenti dimensioni: 146,3 × 70,8 × 7,6 mm.

Samsung Galaxy S22: cosa sappiamo del device?

Non di meno, dalle immagini condivise, capiamo subito che il dispositivo disporrà di uno schermo da 6,1 pollici avente un foro posto al centro del pannello. Questo conterrà la selfiecam da 12 MPX e sotto la scocca invece, ci sarà il nuovo chip di punta di casa Qualcomm. Verosimilmente, ci aspettiamo di vedere lo Snapdragon 8 Gen 2 con memorie più rapide e storage più capienti.

Nelle notizie correlate, dobbiamo ricordarvi che il 25 settembre scorso, S23 e S23+ sono stati avvistati all’interno della piattaforma 3C. Il primo ha il numero di modello SM-S9110 e il secondo invece, SM-S9160. Dal portale per la certificazione scopriamo che ci sarà ancora un caricatore da 25W al seguito, proprio come la vecchia generazione.

Sì, lo sappiamo: questa potrebbe essere una leggera delusione per tutti coloro che vorrebbero una ricarica ancora più rapida come le ammiraglie cinesi. Basti pensare a OnePlus che ha realizzato tutti i device con il supporto alla fast charge da 150W. Per fare un confronto, Apple è limitata alla ricarica da 30W e l’iPhone 14 Pro Max, per andare dallo 0 al 100% impiega circa due ore, quasi il doppio dell’S22 Ultra che si trova in sconto su Amazon a soli 972,00€.

