Samsung Galaxy S23 FE in offerta a 398€: ora è un BEST BUY per la fascia media

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media da meno di 400 euro può ora puntare sul sempre più conveniente Samsung Galaxy S23 FE. Lo smartphone di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 398 euro grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto AGOSTO24, da aggiungere prima di completare l’ordine. Il modello è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 FE: un best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy S23 FE ha tutto quello che serve per essere considerato un vero best buy per la fascia media. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 2200 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore teleobiettivo da 8 Megapixel oltre che un sensore ultra-grandangolare da 10 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e 3 major update garantiti.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24 è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 FE al prezzo scontato di 398 euro. L’offerta consente anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.