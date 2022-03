Samsung Galaxy S23: è già in cantiere, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo Samsung Galaxy S23 sia già in cantiere presso l'azienda; il dispositivo sembra avere il nome in codice “Project Diamond“. Ecco tutto quello che sappiamo.

Sono quasi passati due mesi da quando Samsung ha svelato la sua ultima line-up di punta, la serie Galaxy S22. I flagship sono stati presentati l'8 febbraio, ma sono arrivati in commercio solo verso la fine del mese precedente. Adesso però, si scopre che l'azienda, oltre a star lavorando ai foldable next-gen di fine estate, starebbe già valutando le opzioni premium per il 2023. Si parliamo dell'ipotetico “Galaxy S23” (moniker provvisorio), che è appena apparso presso qualche portale per la certificazione con il suo nome in codice: “Project Diamond”. A riportare la notizia ci pensa il noto CEO di DSCC Ross Young.

Cosa sappiamo sul nuovo Samsung Galaxy S23?

In passato, dai rumor trapelati su Internet, pensavamo che Project Diamond fosse il famoso dispositivo pieghevole avente nome in codice N4 ; stiamo parlando del Fold next-gen. Il portale Galaxy Club, che ha parlato per la prima volta di questo terminale, suggerisce ora che Project Diamond e N4 sono in realtà due smartphone diversi.

Ad oggi i dettagli su questo N4 siano molto pochi; il gadget in questione si pensava essere una nuova aggiunta alla line-up di foldable di Samsung che ha attualmente in listino.

Il Galaxy Z Flip3 ha un form factor a conchiglia mentre lo Z Fold3 sembra, del tutto similare, ad un libro, così come le soluzioni di OPPO, Vivo, Huawei. In molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi del primo rollable dell'OEM sudcoreano ma ad oggi è quasi impossibile stabiliarlo con esattezza. Ad ogni modo, tutti i rumor suggeriscono che ci sarà un terzo foldable misterioso al debutto estivo.

Si è scoperto che l'N4 sarà un prodotto realizzato in edizione limitata, quindi ipotizziamo possa essere una variante speciale per alcuni mercati o un modello sperimentale.

Sul Galaxy S23 invece, sappiamo ben poco: probabilmente, avremo un nuovo design e, ancora una volta, tre modelli: standard, Plus e Ultra con S Pen al seguito. Troveremo lo Snapdragon 8 Gen 2 e un nuovo Exynos a seconda del mercato di riferimento, ma vi terremo informati a riguardo.