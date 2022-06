Samsung Galaxy S23: avrà una selfiecam incredibile, pare

Samsung, Apple e molti altri brand apportano poche modifiche significative fra una generazione di flagship ed un’altra. Sappiamo infatti che le novità che vengono adottate dalle aziende riguardano piccoli upgrade che poi non sconvolgono l’esperienza utente finale. Un esempio? Galaxy S21 e S22, o iPhone 12 e iPhone 13.

Appare evidente che i miglioramenti generazionali sono spesso abili mosse di marketing e, in fin dei conti, le persone che riescono a sfruttare il vero potenziale dei device, sono poche. Su Galaxy S23 stiamo apprendendo diverse informazioni, anche se mancano circa 8 mesi al suo debutto. Ora scopriamo che, come iPhone 14, avrà una selfiecam tutta nuova, in grado di garantire una maggior qualità.

Stando a quanto dichiara GalaxyClub infatti, la compagnia sta pensando di aggiornare il sensore fotografico dei nuovio S23, anche perché finora, fatta eccezione per i modelli Ultra, abbiamo avuto sempre la medesima lente per anni e anni.

Un po’ di storia

Nel 2019, Samsung ha lanciato il Galaxy S10 con una lente da 10 megapixel e per anni non è mai stata aggiornata. S22 e S22+ hanno ancora la medesima risoluzione. Ironia del destino vuole che i nuovi modelli avranno un leggero upgrade (non sostanziale, ma rilevante). Si passerà ai 12 Mpx. Non sappiamo però se sarà un’ottica UDC (under display screen). Dopo il debutto dello Z Fold3, tutto può accadere, ma la tecnologia è ancora un po’ acerba per vedere su un prodotto mainstream come un flagship della linea Galaxy S. Dovrebbe esserci anche l’OIS.

I modelli Ultra invece hanno tutti risoluzione di 40 Megapixel da ormai tre generazioni (S20, S21 e S22). Cosa si potrebbe fare per le nuove versioni quindi? Certo, mancano ancora diversi mesi prima dell’arrivo delle ammiraglie next-gen dell’OEM sudcoreano. Tutto potrà cambiare, perciò vi invitiamo a prendere questi leaks con “un pizzico di sale”.

Se cercate un top di gamma Samsung, vi consigliamo il Galaxy S21 FE a soli 498,00€.

