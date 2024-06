Samsung Galaxy S23 5G: a soli 699€ con caricatore in omaggio è il BEST BUY del giorno

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia alta semplicemente sensazionale per quel che è in grado di offrire e di fornire. Ci riferiamo al Samsung Galaxy S23 5G, l’entry level della line-up del 2023 del colosso sudcoreano. Lo potrete fare vostro con soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e avrete in omaggio anche il pratico caricabatterie da 25W originale, perfetto per caricare il terminale a casa o quando siete in giro (anche perché è piccolo e compatto). Non lasciatevelo sfuggire, il modello in questione è in colorazione “Green” e ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage al seguito, non espandibili, ovviamente. Cosa aspettate? A questa cifra è imperdibile.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un device potentissimo; anche se è uscito lo scorso anno, è ancora oggi un prodotto validissimo per tantissime persone e per tutti gli utilizzi. Ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da un modem 5G e dall’intelligenza artificiale. Presenti poi 8 GB di RAM e lo storage interno è da 256 GB, non espandibili mediante microSD. Fra le altre cose, lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+. Le cornici sono sottili e contenute e c’è un foro per la selfiecam che permette di fare videocall in altissima qualità. Eccellente anche il comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel con OIS che gira video in 4K e scatta immagini nitide anche al buio.

Samsung Galaxy S23 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di usufruire della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine). Correte a prenderlo adesso, a questa cifra è un best buy.