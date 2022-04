Samsung Galaxy S22: vendite in down a causa dello scandalo del GOS

Secondo quanto si apprende, sembra che le vendite dei flagship facenti parte della serie Galaxy S22 stiano registrando un calo in Corea del Sud, a causa dello scandalo del GOS che ha coinvolto la società nei giorni precedenti. Ma cos'è successo? Facciamo un passo indietro. Samsung, così come Xiaomi, è stata “pizzicata” a manomettere le prestazioni dei suoi device top di gamma.

Attraverso un portale, si è scoperto che l'azienda ha usato il GOS, un algoritmo che modificava la potenza rilasciata dal telefono in base all'applicazione di riferimento. Con i giochi e con le app classiche (oltre 10.000), il chipset non sfruttava la sua piena potenza; con i software di benchmarking invece, pompava a pieno regime così da segnare punteggi record sulle piattaforme online. A seguito di questa debacle, Geekbench ha eliminato non solo l'ultima serie di punta, ma anche diversi modelli di punta più vecchi dell'azienda dai suoi grafici di riferimento.

Certo, questa è una pessima notizia per i fan fedelissimo del brand, ma ora ne arriva una peggiore (per l'azienda). Secondo quanto riporta un nuovo rapporto proveniente dal Korea Times, scopriamo che le vendite dei terminali della gamma Galaxy S22 stanno registrando un massimo calo in Corea del Sud (la casa di Samsung).

Samsung Galaxy S22: lo scandalo del GOS mina le vendite dei nuovi flagship

La controversia ha infatti messo a dura prova le vendite dei nuovi smartphone e molti provider hanno dovuto aumentare le offerte su questi device per non far calare la domanda. Si legge infatti, che gli operatori KT e LG Plus hanno aumentato i sussidi per i nuovi modelli di circa 410 dollari. Quelli per il modello Ultra invece, sono già stati incrementati.

Quello che è accaduto non è piaciuto ai clienti di Samsung per diversi motivi: in primis, il funzionamento del GOS è stato un po' nascosto e non è stata data la possibilità di disattivazione manuale. Adesso la compagnia ha lanciato molti update per fixare la cosa, ma sembra che non siano valsi a molto, almeno agli occhi dei fan. Come andrà a finire?

Intanto, un funzionario locale di un provider di telefonia mobile ha detto che “Si ritiene che il problema del GOS influirà negativamente sulle vendite dei nuovi S22.”