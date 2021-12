Samsung Galaxy S22: veloce in TUTTO, anche nella ricarica

I flagship della serie Samsung Galaxy S22 potrebbero avere il supporto per la ricarica wireless da 25 W. L'OEM sudcoreano lancerà presto sul mercato i suoi smartphone della serie S22 di prossima generazione e, se si deve credere ai rapporti, il debutto potrebbe avvenire all'inizio di febbraio, anche se la società deve ancora confermarlo.

Samsung Galaxy S22: la wireless charge sarà da 25W

Prima della presentazione ufficiale, quasi tutto ciò che riguarda i prossimi smartphone – S22, S22 Plus e S22 Ultra/Note – è trapelato online. Ora, nuove informazioni interessanti sono emerse in rete, rivelando dettagli sulle capacità di ricarica.

Samsung ha presentato un nuovo pad di ricarica wireless da 25 W per l'approvazione alla FCC, il che indica che la società sta pianificando di lanciare presto questo nuovo accessori, molto probabilmente insieme ai telefoni della serie di device di punta. Lo sviluppo è stato segnalato da PhoneArena.

C'è un'alta possibilità che la gamma S22 o il modello S22 Ultra supporti la ricarica wireless da 25 W. Se ciò si dovesse rivelare veritiero, sarà la prima volta che l'azienda offrirà un simil supporto per la fast charge senza fili ad alta velocità sul proprio terminale.

Finora, la velocità massima di fast charge wireless offerta dal colosso sudcoreano è di 15 W e 25 W per la ricarica cablata tramite porta USB-C nel Galaxy S21 Ultra. Tuttavia, questa volta, l'azienda dovrebbe aumentarla fino a 45 W.

A seconda della regione, i terminali verranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o dal SoC Samsung Exynos 2200 dell'azienda.

Sulla base della recente fuga di notizie, si afferma che l'iterazione premium disponga di due versioni differenti: una con 12 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e una con modello da 16 GB di RAM con 512 GB di storage.

Un recente rapporto afferma che la compagnia ha avviato la produzione dei prossimi telefoni di punta della serie Galaxy S e pare che sia pronta a spedire migliaia di componenti nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il prezzo, la serie dovrebbe avere un prezzo di partenza di 799 dollari. Non sappiamo quanto costeranno da noi in Europa.