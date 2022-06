Samsung Galaxy S22, l'update di giugno migliora la fotocamera a 360°

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di giugno per Samsung Galaxy S21, in queste ore il colosso sudcoreano ha annunciato l’update di giugno per l’intera famiglia Samsung Galaxy S22 con numerosi miglioramenti per la fotocamera.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate dalla compagnia direttamente sul forum ufficiale, scopriamo che all’interno del firmware S90xNKSU1AVF1 per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, l’azienda ha introdotto molte migliorie per la gestione della memoria durante gli scatti, il bilanciamento del bianco, la modalità di scatto per le foto ritratto e molto altro.

L’aggiornamento di giugno per Samsung Galaxy S22 introduce tante novità per la fotocamera

Ecco il changelog ufficiale delle novità relative alla fotocamera presenti all’interno delle patch di questo mese:

Fornisce una migliore e naturale nitidezza con un migliore contrasto quando si scattano le foto;

Corretto il fenomeno dell’arresto anomalo durante le riprese singole;

È stato migliorato l’algoritmo di gestione del bilanciamento automatico del bianco per migliorare la gestione del bianco per gli scatti ai cuccioli di animale;

È stata ottimizzata la gestione della memoria durante la registrazione video;

È stata migliorata la modalità foto ritratto e anche le performance generali della fotocamera.

L’aggiornamento in questione è attualmente in fase di rilascio in Sud Corea proprio in queste ore e dovrebbe arrivare anche sui Samsung Galaxy S22 nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Nel mentre, potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

Restando in tema di top di gamma Samsung, vi ricordiamo che gli ottimi Galaxy S22 sono in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.