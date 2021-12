Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco i render con il wallpaper ufficiale

Alcuni inediti render mostrano Samsung Galaxy S22 Ultra con il wallpaper ufficiale che il colosso sudcoreano presenterà fra alcune settimane con il lancio della serie Galaxy S22. Come ben sappiamo l'azienda annuncerà i modelli Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra a poche settimane di distanza dalla presentazione di Samsung Galaxy S21 FE, e alcuni designer di alto livello hanno pubblicato diversi render del modello Samsung Galaxy S22 Ultra con lo sfondo ufficiale che l'azienda ha realizzato appositamente per i tanto attesi nuovi device di fascia alta.

Alcuni render svelano Samsung Galaxy S22 Ultra con il wallpaper ufficiale

Come si può notare dall'immagine sottostante (e dalla foto di copertina), il wallpaper ufficiale di Samsung Galaxy S22 Ultra non sarà poi così tanto differente da quello della serie Galaxy S21: in questo caso lo sfondo consiste in una serie di elementi blu a contrasto di uno sfondo chiaro. Sembra, inoltre, che la compagnia abbia realizzato della varianti del wallpaper – in rosso, nero, verde e giallo – per combaciare al meglio con le differenti versioni cromatiche dello smartphone top di gamma.

Secondo le ultime informazioni pubblicate dal leaker Ice Universe, sembra che Samsung Galaxy S22 Ultra debutterà l'8 febbraio con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e con il processore Exynos 2200: a tal proposito, nei giorni scorsi su Geekbench sono stati scovati due dispositivi Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U e SM-S908N) con Android 12, 8 e 10 GB di RAM e il SoC Exynos 2200.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sull'atteso device di fascia alta, vi lasciamo le immagini che ritraggono il device con il wallpaper ufficiale.