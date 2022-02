Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: sfida fra TITANI

Samsung Galaxy S22 Ultra contro Apple iPhone 13 Pro Max: su Geekbench è appena apparsa la sfida dell'anno e i risultati vedono vincitore il melafonino di Cupertino. Analizziamo bene cosa è successo.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: quale scegliere?

La serie Galaxy S22 comprende uno dei telefoni Android più potenti sul mercato in questo momento, ma il chip Snapdragon 8 Gen 1 non riesce ancora a raggiungere il processore A15 di Apple che alimenta l'iPhone 13 Pro Max. La sfida si basa sul device coreano con CPU Qualcomm; non ci è dato sapere le prestazioni dell'Exynos 2200, per il momento.

In un test Geekbench 5 eseguito da PCMag, S22 Ultra con il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm ha ottenuto 3.433 punti nel test multi-core, rispetto ai 4.647 dell'iPhone 13 Pro Max con il chip A15 Bionic di Apple. Risultati simili sono stati visti nel test single-core con il 13 Pro Max che ha raggiunto 1.735 punti mentre S22 Ultra ha ottenuto 1.232.

I risultati non sono sorprendenti però. Il dispositivo di riferimento Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm di dicembre aveva mostrato punteggi molto simili ed era solo un miglioramento marginale rispetto alla generazione precedente. L'A15 di Apple, d'altra parte, apporta significativi aumenti delle prestazioni rispetto all'A14.

Rispetto allo Snapdragon 888 dell'anno scorso, l'ottava generazione di Qualcomm mostra un incremento del 13% nei punteggi single-core di Geekbench e un aumento del 9% nei punteggi multi-core di Geekbench, un valore tutto sommato molto moderato. Ma sui benchmark GFXBench, PCMag ha visto che il chip è circa il 20% migliore in determinate attività.

Ora, come avrete sentito innumerevoli volte, i punteggi dei benchmark di CPU e GPU non si traducono esattamente in prestazioni concrete durante l'utilizzo nel mondo reale. Tuttavia, ci danno comunque un accenno alle potenzialità di un chip quando si tratta di giochi e in alcune attività ad alta intensità come l'editing video.

Le NPU sono un'altra nuova ossessione dei produttori di chip e dei loro clienti e stanno diventando sempre più utili con attività come l'elaborazione di immagini e voce. L'unità neurale di Qualcomm è soprannominata “Hexagon” e sembra aver aiutato l'S22 Ultra a raggiungere 448 punti nel test di apprendimento automatico di Geekbench. Anche questo è notevolmente superato dall'iPhone 13 Pro Max che ha ottenuto un punteggio di 948 nella stessa prova.

