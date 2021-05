È già diventata una tradizione che nella prima metà dell’anno Samsung presenti un aggiornamento all’ammiraglia della linea Galaxy S. Pertanto, non è difficile intuire che l’azienda si stia preparando per il debutto della serie Galaxy S22 del prossimo anno; sono già in corso lavori sui nuovi prodotti. Con l’avvicinarsi del tempo, il numero di fughe di notizie aumenterà, ma per ora dobbiamo accontentarci di piccole briciole di informazioni in merito.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ci sarà lo zoom continuo

Naturalmente, l’attenzione degli ingegneri sarà incentrata sulle prestazioni fotografiche. Il Galaxy S21 Ultra ha ricevuto due teleobiettivi quest’anno, ma la società sta cercando di aumentare la posta in palio per il prossimo anno.

In particolare, il famoso insider della rete Ice Universe afferma che il Galaxy S22 Ultra offrirà una fotocamera con zoom ottico continuo. Samsung Electro-Mechanics e Samsung Semiconductor stanno sviluppando la nuova tecnologia.

Lo zoom ottico continuo viene utilizzato nelle fotocamere professionali e consente di utilizzare diversi gradi di zoom senza perdere la qualità. In futuro, non sarà necessario applicare lo zoom ibrido e digitale, così come altre modifiche del software per lo zoom avanti, che degradano la qualità dell’immagine.

L’attuale flagship del costruttore sudcoreano offre un teleobiettivo 3x e un periscopio 10x ma utilizza ancora lo zoom ibrido e la tecnologia di fusione delle immagini per abilitare lo zoom. Le foto scattate a questi livelli intermedi di solito si deteriorano. Pertanto, lo zoom costante fornirà teoricamente risultati migliori e più stabili senza dover passare da una fotocamera all’altra.

In teoria, nel Samsung Galaxy S22, l’azienda potrebbe abbandonare uno dei teleobiettivi. Molto probabilmente, la tecnologia che Samsung offrirà sarà diversa da quella implementata nel Sony Xperia 1 III, dove la telecamera passa dallo zoom 3x a 5x. Nel nuovo modello Samsung, lo zoom dovrebbe essere continuo senza limitazione tra determinati valori.

