Samsung Galaxy S22 Ultra: un retroscena sul display OLED

Samsung ha annunciato la serie Galaxy S22 all'inizio di questo mese durante l'evento Galaxy Unpacked. Di tutti e tre i telefoni, il modello Ultra offre la migliore tecnologia mobile del gigante tecnologico sudcoreano. Una delle caratteristiche principali di questo smartphone premium è proprio il suo display super luminoso. Ora si scopre che il materiale dello schermo utilizzato dall'azienda è riciclato dallo scorso anno. Ma cosa significa ciò?

Samsung Galaxy S22 Ultra: l'OLED è quello dello scorso anno

Un rapporto di The Elec afferma che il materiale OLED visto sul Galaxy S22 Ultra è lo stesso di quello trovato sul Galaxy S21. Si chiama ufficialmente M11. Nonostante ciò, riesce comunque ad un migliore livello di luminosità di picco di 1.750 nits. Ergo, non preoccupatevi: non accade nulla di particolare.

Di solito, Samsung Electronics introduce il nuovo materiale OLED ogni anno con il debutto della serie Galaxy S. L'azienda lo ha fatto dalla serie S10 all'S21 Ultra. Per la prima volta, ha cambiato filosofia.

L'azienda utilizza la serie M di set di materiali per i pannelli OLED, che fornisce a Samsung Electronics e Apple. Per chi non lo sapesse, un set di materiale OLED è composto da pixel rossi, verdi e blu.

Le fonti della pubblicazione suggeriscono che la compagnia sudcoreana potrebbe aver optato per una tecnologia più vecchia al fine di gestire controllare i costi e, quindi, concentrarsi maggiormente sulle spedizioni della serie S22 rispetto al Galaxy S21 e alla serie Galaxy S20. Finora, i numeri di pre-ordine sono positivi da più regioni.

In Corea del Sud addirittura, sono da record: ne abbiamo parlato qui.

D'altra parte, il Galaxy S22+ utilizza anche il set di materiali M11, che è un upgrade rispetto all'M10 che si trova sul modello S21+. Tuttavia, S22 standard viene ancora fornito con il vecchio M10, proprio come il suo predecessore Galaxy S21.

Inoltre, la compagnia prevede di utilizzare il set di materiali M9 per i suoi smartphone di fascia medio-bassa nel 2022, che è un aggiornamento rispetto all'M8 utilizzato nel 2020.

L'ultimo set di materiali M12 dovrebbe debuttare sui pieghevoli di nuova generazione di Samsung e sugli iPhone 14.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S22 Ultra : tutti i prezzi

Amazon offre Samsung Galaxy S22 Ultra a 20,99€, prezzo che identifica ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Raffronta tutti i prezzi disponibili scorrendo questa semplice tabella