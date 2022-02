Samsung Galaxy S22: in Corea del Sud preordini da RECORD

I preordini della serie Samsung Galaxy S22 hanno superato il milione nella sola Corea del Sud; di fatto, sembra che i telefoni della line-up siano piaciuti proprio a tutti.

Samsung Galaxy S22: tutti pazzi per i flagship

Samsung Electronics ha recentemente annunciato la sua ultima serie di punta di smartphone Galaxy S22. Subito dopo il debutto, i preordini sono stati pubblicati, e si nota che l'azienda ha battuto diversi record in molte regioni. Nella sola Corea del Sud, i preordini della serie hanno superato l'impressionante la cifra record del milione.

Secondo il colosso tecnologico sudcoreano, il numero di preorder il primo giorno ha superato quota 300.000. Questo ha segnato il record nazionale più alto di qualsiasi smartphone della serie Galaxy. Il record precedente era detenuto dal Galaxy Z Fold3 e dal Galaxy Z Flip3 che sono stati rilasciati nell'agosto dello scorso anno. E solo una settimana dopo, questa cifra è aumentata fino a includere un totale di 1,02 milioni di unità in preordini, che è il più alto di sempre.

Ciò significa che la serie Galaxy S22 ha detronizzato il Galaxy S8 che ha ricevuto i preordini più alti di sempre.

Su tutta la gamma, sappiamo che il Galaxy S22 Ultra di fascia alta ha rappresentato il 60% di tutti i preordini, e questo non sorprende considerando che questo particolare modello attira anche i fan della gamma Note ormai estinta.

La società non ha avuto successo solo nel suo mercato interno, i suoi preordini hanno battuto il record anche in altre regioni. In precedenza avevamo segnalato che Samsung avesser battuto i record anche in India, con i preordini che hanno raggiunto oltre 70.000 unità in sole 12 ore.

Quindi, ipotizziamo che tale la cifra sia aumentata da allora. Allo stesso modo, il marchio ha avuto un grande successo anche negli Stati Uniti. Secondo Samsung Newsroom USA, la serie S22 ha registrato preordini da record nella regione, con il Galaxy S22 Ultra in cima.

Bryan Choi, un dirigente senior del marchio, ha aggiunto che “Siamo entusiasti che questi dispositivi siano già diventati tra i nostri più popolari di sempre“.