Samsung Galaxy S22 Ultra: perfetto per i selfie in spiaggia

Sappiamo che parlare di estate nonostante siamo ancora a marzo e faccia un freddo polare, sia alquanto fuori luogo. In realtà, oggi vogliamo consigliarvi uno dei prodotti che, a nostro avviso, meglio si sposa con la bella stagione. Samsung Galaxy S22 Ultra infatti, il super flagship dell'OEM sudcoreano, ha delle caratteristiche che lo rendono il migliore per le afose giornate estive.

Cosa comporta questo? Semplice: il display del telefono, sotto il sole diretto di agosto in una calda mattinata a Gallipoli, sarà illegibile. Ecco perché se si possiede uno smartphone con luminosità record come quella del flagship di Samsung, operazioni simili non risulteranno mai un problema. Inolte, le features di punta dell'ammiraglia faranno sì che gli scatti risulteranno sempre belli anche in condizioni avverse. I selfie estivi con gli amici saranno più nitidi che mai.

Samsung Galaxy S22 Ultra: lo amerete, soprattutto in estate

Prima di fare questo articolo ci abbiamo pensato a lungo: di fatto, è difficile per noi pensare ad un device “perfetto per una stagione”. Tuttavia, appena abbiamo visto le caratteristiche del modello Ultra, non abbiamo potuto fare a meno di notare che questo è uno dei migliori device che si possano comprare per “la bella stagione” e il merito va tutto alle lenti di punta e al display semplicemente meraviglioso.

Come si suol dire? Non c'è sole che tenga al Galaxy S22 Ultra… ed effettivamente. Il motivo è presto detto: il pannello può raggiungere una luminosità di picco di 1750 nits. Sempliemente incredibile.

Anche i vecchi terminali premium Galaxy erano ottimi sotto la luce diretta del sole, ma questo è un prodotto completamente diverso. Non c'è solo una luminosità maggiore, ma anche una tecnologia Vision Booster di punta che riproduce colori perfetti e skin tone incredibilmente realistici.

Andiamo ora al comparto fotografico: che siate in spiaggia con la famiglia o in discoteca con gli amici, S22 Ultra sarà il vostro alleato più prezioso. Non c'è troppa o poca luce che possa minare l'efficacia delle lenti di casa Samsung. La principale da 108 Megapixel infatti, cattura dettagli ottimali anche se si scatta controluce o controsole… e l'ultra-wide non fa eccezione. Infine, la tele-lens è stabile anche quando si fa uno zoom esagerato 3X o 10X.

