Samsung Galaxy S22 Ultra: le cover sono MERAVIGLIOSE

Mentre mancano pochi giorni dalla presentazione della attesissima serie Galaxy S22 di Samsung, i produttori di cover hanno già iniziato a mettere in vendita i loro prodotti online. Quindi ora diamo uno sguardo ufficiale ad alcune custodie del super flagship S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra: svelate le cover

Questi case sono stati individuati da un sito Web con sede nel Regno Unito chiamato MobileFun. Qui, possiamo vedere una serie di diversi tipi di cover protettive per il prossimo modello di fascia alta della serie Galaxy S22 prima del suo evento di lancio Galaxy Unpacked del 9 febbraio.

Guardando i siti online, vediamo che le cover del Galaxy S22 Ultra presentano un design che ricorda i modelli di ultima generazione. L'azienda ha realizzato una cover per quasi ogni situazione, perfetta per coloro che non vogliono comprare una custodia da uno dei tanti produttori di accessori di terze parti.

In primo luogo possiamo vedere mostra la classica cover in silicone (qui in colorazione violetto), che si adatta perfettamente al telefono e presenta un design minimalista che protegge anche il pannello posteriore dai graffi. È anche un'offerta leggera che probabilmente supporterà la ricarica rapida wireless, offrendo anche pieno accesso a tutte le porte e i controlli.

Allo stesso modo, la Smart LED è un'altra custodia classica che mostra le notifiche insieme ad alcune informazioni di base sulla cover, senza bisogno di aprire la stessa. Andando avanti, possiamo vedere anche il case Ultra Clear View, che come suggerisce il nome, offrirà una piccola porzione del display.

Questo segmento mostrerà le informazioni di base e mostra anche le notifiche. MobileFun elenca anche una cover trasparente, che è un'altra delle più amate cover che consente agli utenti di avere una visione chiara del loro telefono di qualità premium insieme ad una protezione aggiuntiva. La parte inferiore poi ha anche un cavalletto. Di questa però, non abbiamo ottenuto un'immagine ma non è difficile immaginarne l'estetica.

Qual è la vostra preferita? Comprerete una cover di Samsung o ne prenderete una da un OEM di terze parti su Amazon?