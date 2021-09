L'anno non è finito e Samsung deve ancora lanciare un altro smartphone di punta chiamato Galaxy S21 FE. Tuttavia, si parla già da diverso tempo dei futuri Galaxy S22 pronti al debutto mondiale. Non di meno, sappiamo che l'OEM sudcoreano ha spostato la sua finestra di lancio all'inizio dell'anno rispetto alla vecchia roadmap “primaverile”. Ci aspettiamo che la nuova line-up appaia nel mese di gennaio. Ora, grazie al tipster Ice Universe, informatore molto affidabile in materia di prodotti Samsung, conosciamo diversi dettagli accurati sulla fotocamera dell'S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra: nuovi zoom ma fotocamere invariate

Come al solito, la variante Ultra sarà il Santo Graal per gli appassionati del marchio. Questo particolare dispositivo rappresenta l'offerta migliore e sta anche diventando un sostituto della serie Galaxy Note. Il modello Ultra racchiude una batteria super capiente, un display gigante ed ha la migliore fotocamera della gamma.

Finora, ci sono voci contrastanti sulla configurazione fotografica sul prossimo Galaxy S22 Ultra. Finora, alcuni affermano che il telefono riutilizzerà le stesse lenti del flagship attuale, il che non è male, ma sicuramente non è entusiasmante per coloro che si aspettano grandi novità.

Diversi rumors affermano che il nuovo telefono arriverà con le nuove lenti da 200 MP di Samsung. Coloro che non vedono l'ora di vedere l'ISOCELL HP1 a bordo di un terminale Samsung, potrebbero restare delusi. Probabilmente, il primo smartphone ad adottare una simile ottica sarà proprio un gadget di Xiaomi.

Ad ogni modo, Ice Universe ritiene che il flagship del 2022 potrebbe avere specifiche della fotocamera simili a quelle dell'S21 Ultra, ma ci potrebbero essere teleobiettivi migliorati.

Secondo lui, l'S22 Ultra arriverà con due ottiche zoom aventi una lunghezza focale variabile. Il primo obiettivo dovrebbe avere uno zoom 3X, il secondo da 10X. Inoltre, ci sarà un piccolo upgrade ai sensori. Il nuovo modello utilizzerà due chip da 12 MP con pixel da 1,22 µm ed entrambe le camere saranno dotate di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS).

Oltre alle nuove modifiche, la fotocamera principale rimarrà la stessa. Il device sarà caratterizzato da una main camera da 108 MP con pixel da 0,8 µm. Restiamo in attesa di conoscere nuovi dettagli in merito.

