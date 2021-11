Samsung Galaxy S22 Ultra: la fotocamera è senza segreti

Una nuova fuga di notizie relativa al Samsung Galaxy S22 Ultra suggerisce che lo smartphone tanto atteso non sarà un modello co rivoluzionario come previsto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: non aspettatevi una rivoluzione

Il rumor ci ha svelato molti segreti riguardanti il nuovo Galaxy S22 Ultra. Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale, i rapporti precedenti affermano che il flagship sarà uno smartphone ricco di funzionalità.

Il rumor in questione suggerisce che il telefono sarà un importante aggiornamento rispetto al suo predecessore. Il mese scorso, un rapporto ha indicato che il prossimo device Samsung avrà lo schermo più luminoso di sempre. La serie Galaxy S22 è prevista per il lancio nel 2022 con tre modelli: troveremo l'S22 Ultra, l'S22 Plus e l'S22 standard.

Considerando che la serie S21 è diventata ufficiale a gennaio, si ipotizza che la nuova formazione potrebbe diventare ufficiale fra due mesi a partire da oggi. Tuttavia, una nuova fuga di notizie suggerisce che non ci sarà da strapparsi i capelli per le sue specifiche.

Sembra che i fan di Samsung che stanno aspettando senza sosta di mettere le mani sul Galaxy S22 Ultra si troveranno di fronte ad un'enorme delusione. Rapporti precedentemente emersi in rete hanno spoilerato la presenza di una gigantesca fotocamera da 200 MP sull'ammiraglia di nuova generazione. Tuttavia, il noto informatore Ice Universe afferma che questo non accadrà.

S22 Ultra camera

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 — Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021

Secondo il leaker, il Galaxy S22 Ultra ospiterà una configurazione della fotocamera simile a quella dell'S21 Ultra esistente. Il leaker suggerisce che il nuovo device arriverà con una versione aggiornata del sensore Isocell HM3 da 108 MP, che è attualmente disponibile sul nuovo modello. A parte questo, la configurazione della fotocamera posteriore rimarrà la stessa.

In altre parole, il Galaxy S22 Ultra vanterà: una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con 3x e un'altra ottica da 10 MP con zoom 10x. Il miglioramento più notevole sembra riguardare solo i teleobiettivi del prossimo flagship.

Secondo quanto riferito, questi presenteranno i nuovi sensori Sony da 1/3,52 pollici. Secondo il leakster poi, i pixel dei nuovi sensori saranno leggermente più piccoli rispetto alle versioni precedenti: 1,12 μm contro 1,22 μm.