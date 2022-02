Samsung Galaxy S22: PERFETTI per i content creator

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung abbia collaborato con Snapchat, Instagram e TikTok per sfruttare al meglio tutte le funzionalità della fotocamera dei nuovi device della serie Galaxy S22.

Samsung: partnership con Snapchat, Instagram e TikTok per i nuovi S22

L'OEM sudcoreano ha appena presentato la line-up Galaxy S22 e la serie di tablet premium Galaxy Tab S8, ma tra le versioni Plus e Ultra, oltre ai vari tagli di memoria, arriviamo a ben 19 dispositivi diversi.

La serie S22 dispone di tre diversi modelli. Si tratta di una delle release più importanti dell'anno nel panorama dei terminali Android e Google ha voluto cogliere l'occasione per introdurre sette nuove funzionalità Android, che arrivano in esclusiva sui nuovi flagship dell'azienda coreana.

Samsung ha infatti lavorato in collaborazione con Snapchat, Instagram e TikTok per assicurarsi che questi servizi siano in grado di utilizzare tutte le funzionalità dei nuovi S22, S22+ e S22 Ultra, come lo zoom, la possibilità di utilizzare più lenti in contemporanea, l'uso della Night Mode direttamente in-app senza dover passare necessariamente dalla Samsung Camera e via dicendo.

In poche parole, gli utenti che acquisteranno questi device potranno sfruttare le funzionalità foto-video direttamente dai social network. Ci sarà la possibilità di utilizzare la funzione Super HDR, la stabilizzazione dell'immagine e l'autofocus durante i video.

Tutto ciò permetterebbe di avere foto e video di qualità superiore rispetto a quanto accade con altri dispositivi, che invece utilizzano le API pubbliche di Android per utilizzare la camera (con pessimi risultati).

Come detto, la società ha collaborato con Snapchat, Instagram e TikTok ma non ha parlato del rilascio di un'API per gli sviluppatori, quindi per il momento solo questi programmi beneficeranno delle innovative features fotografiche dei nuovi S22.

