Samsung Galaxy S22 Ultra: il design svelato dalle COVER

Le cover del Samsung Galaxy S22 Ultra son appena state trapelate online; grazie a queste fughe di notizie possiamo scoprire quale sarà il design del futuro flagship dell'OEM sudcoreano.

Samsung Galaxy S22 Ultra avrà il comparto fotografico a forma di “P”

Samsung si sta preparando per lanciare il suo smartphone di punta Galaxy S22 Ultra di prossima generazione all'inizio del prossimo anno e prima dell'annuncio ufficiale, i dettagli sul device stanno continuando ad emergere online.

Nell'ultimo sviluppo, i colleghi di Gizmochina sono entrati in possesso di alcuni rendering relativi alle cover del prossimo smartphone Galaxy S22 Ultra provenienti dalle fabbriche cinesi. Il rendering delle cover rivela che il design del telefono è in linea con i rumor emersi finora.

Il design non è così differente rispetto ai modelli precedenti di Samsung, ma pare che disponga di diverse caratteristiche e funzionalità provenienti dai telefoni della serie Note. Il punto forte sarà l'inclusione di uno slot per la S Pen all'interno del dispositivo stesso, elemento differente rispetto all'attuale generazione Galaxy S21 che supporta lo stilo, ma non gode di uno spazio interno dove riporlo.

Sulla base dei rapporti precedenti, l'S22 Ultra sfoggerà ancora un display da 6,8 pollici simile a quelli visti in passato. Il terminale conterrà un pannello AMOLED che supporterà un'elevata frequenza di aggiornamento. Misurerà circa 8,9 mm di spessore e avrà le seguenti dimensioni: 163,2 x 77,9 x 8,9 mm.

Sul retro, l'isola della fotocamera ha quattro fotocamere e un flash LED. Lo smartphone ha una porta USB di tipo C, una griglia dell'altoparlante e un microfono nella parte inferiore. Proprio come il Note 20 Ultra, anche il flagship del 2022 avrà il supporto S-Pen, che sarà posizionato accanto alla griglia dell'altoparlante nella parte inferiore.

Il telefono sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 898 5G, mentre in alcune regioni il telefono sarà alimentato dal chipset Exynos 2200 dell'azienda con GPU AMD mRDNA. Ci sarà una fotocamera principale da 108 megapixel e un obiettivo ultrawide da 12 megapixel. Dovrebbe anche avere un paio di tele da 10 megapixel, uno dei quali sarà un periscopico con zoom 10X.