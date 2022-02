Samsung Galaxy S22 Ultra: lo zoom 100X vi stupirà

Quando Samsung ha introdotto il Galaxy S20 Ultra nel 2020, quasi tutti hanno ribadito che la capacità di zoom della fotocamera 100x del telefono era solo un esperimento non utilizzabile nella vita vera. Sebbene si potesse ottenere foto fantastiche fino a uno zoom 30x, andare oltre questo valore forniva risultati privi di nitidezza. Con S21 Ultra, le cose non sono cambiate molto, ma con il Galaxy S22 Ultra e la magia dell'intelligenza artificiale, l'azienda sembra fare un ottimo lavoro nel rendere finalmente utile quel folle ingrandimento 100x.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ora lo zoom 100X ha senso

Si dice che finalmente il software del device utilizza un'eccellente post-elaborazione per rendere più nitide le foto scattate con lo zoom 100x. Samsung ha parlato molto di come sta usando l'IA per migliorare la qualità dell'immagine con la serie Galaxy S22 e la società apparentemente non sta dicendo tutto questo solo per scopi di marketing. Ovviamente, un solo esempio non è sufficiente per confermare le affermazioni di Samsung, ma siamo davvero curisi di testare la camera di questo flagship.

Vi ricordiamo che il dispositivo vanta un processore Exynos 2200 sotto la scocca, con GPU di AMD, display da 6,8 pollici in risoluzione QHD e refresh rate variabile fino a 120 Hz (da 1 Hz). Non di meno, vanta uno slot per la S Pen integrato nella scocca e una stilo completamente rinnovata con latenza di sole 2,8 ms. Vanta anche RAM variabile fino a 12 GB e storage fino a 1 TB di spazio, davvero molto, molto capiente. Se volete preordinarlo, vi lasciamo il link Amazon: lo trovate qui al costo di lancio di 1279,00€.