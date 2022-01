Samsung Galaxy S22: tre modelli per sfidare la line-up Apple

Il noto tech YouTuber Unbox Therapy ha recentemente condiviso un video che parla dei famosi esemplari fittizi relativi all'imminente gamma Galaxy S22 di Samsung, corroborando le indiscrezioni precedenti che suggerivano che la line-up sarà di nuovo composta da tre modelli così da competere direttamente con gli ultimi dispositivi Apple, l'iPhone 13 mini, iPhone 13/Pro e Modelli iPhone 13 Pro Max.

Samsung Galaxy S22: nuove conferme sulla line-up

Ora è stato rimosso ma ricaricato da altri utenti; il video confermava praticamente i rapporti precedenti secondo cui gli smartphone S22 e S22 Plus sfoggeranno un design lucido che ricorda quello di S21 e S21 Plus. Solo l'S22 Ultra vanterà un nuovo design rettangolare in stile Galaxy Note con fotocamere posteriori a filo con la custodia e una finitura opaca.

Secondo una scheda tecnica trapelata, il modello standard avrà un display da 6,1 pollici leggermente più compatto rispetto al suo predecessore (6,2 pollici), mentre l'S22 Plus dovrebbe arrivare a 6,55 pollici (precedentemente 6,7 pollici). Si dice che entrambi includano un modulo fotografico a triplo obiettivo con una main camera da 50 megapixel insieme a obiettivi ultra grandangolari e teleobiettivi. (Apple prevede di aggiungere un obiettivo per fotocamera da 48 megapixel all'iPhone 14 di quest'anno, seguito da un obiettivo periscopico nel 2023, secondo l'analista Ming-Chi Kuo.)

Arrivando all'S22 Ultra, questo dovrebbe essere dotato di quattro lenti integrate, un sensore principale da 108 megapixel con obiettivo Super Clear, che dovrebbe fornire riflessi e riflessi ridotti negli scatti, insieme a un sensore da megapixel ultra-wide, teleobiettivo 3x da 10 megapixel e periscopico 10x da 10 megapixel. A differenza dell'S21 Ultra, il modello di quest'anno dovrebbe avere anche un vano per la stilo S Pen integrato nel lato.

L'anno scorso, dopo aver inizialmente deriso Apple per non aver incluso un caricabatterie con l'iPhone 12, Samsung ha seguito l'esempio del suo rivale e non ha incluso un charger nella scatola della serie Galaxy S21. Ovviamente anche quest'anno non troveremo il caricatore nelle confezioni dei nuovi S22, anche se si dice che Samsung stia aumentando la velocità di ricarica dell'S22 Ultra con uno speciale adattatore di alimentazione USB-C da 45 W che sarà venduto separatamente.