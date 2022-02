Samsung Galaxy S22: i device supportano la ricarica wireless?

La ricarica wireless è una caratteristica che molti consumatori cercano nei loro telefoni. Onestamente, caricare un telefono non è il compito più noioso in circolazione, ma collegare e rimuovere un cavo richiede un paio di secondi in più; io temo – più che altro – per l'usura della porta di ricarica. Adesso, con l'avvento dei nuovi Samsung Galaxy S22, qualcuno potrebbe chiedersi se i device supportino la suddetta feature.

Samsung Galaxy S22: conviene usare la ricarica wireless?

Tutti e tre i telefoni della serie Galaxy S22 supportano la ricarica wireless, inclusa la ricarica wireless inversa (Wireless PowerShare, come la chiama Samsung). Non dovrebbe essere una sorpresa considerando che i telefoni di punta del marchio supportano la ricarica wireless da un po' di tempo. Tuttavia, non c'è un caricabatterie wireless nella confezione. In realtà, non c'è neanche uno cablato da muro. Osserviamo insieme un video di unboxing rilasciato dalla compagnia:

Ed eccone uno per il modello Ultra

Come funziona la ricarica wireless sulla serie Galaxy S22?

Proprio come la maggior parte degli altri flagship in questo momento, la serie Samsung Galaxy S22 si ricarica in modalità wireless con lo standard Qi. Si tratta di un'interfaccia che trasmette potenza tramite una connessione wireless a corto raggio, consentendo di caricare il device senza l'ausilio di un cavo. In sostanza, tutto ciò che bisogna fare è posizionare il telefono su un pad wireless (può essere un tappetino, un supporto o qualsiasi cosa che possa contenere una bobina di ricarica all'interno) e inizierà a caricarsi in maniera automatica.

La serie S22 supporta velocità di ricarica wireless fino a 15 W, che non è la più veloce in circolazione, ma è comunque abbastanza rapida per un uso standard. Questo è uno degli aspetti negativi della ricarica wireless: tende ad essere più lenta delle alternative cablate. Il Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus supportano una ricarica cablata fino a 25 W e, ad esempio, S22 Ultra supporta la fast charge fino a 45 W.

Ma non è tutto, perché i telefoni S22 supportano anche Wireless PowerShare o la ricarica wireless inversa. In sostanza, potrete usare il device per caricare altri prodotti. Comodo vero?

