Perché i nuovi Galaxy S22 non hanno lo slot per la microSD?

L'evento Unpacked 2022 si è tenuto un paio di giorni fa e Samsung ha finalmente presentato al mondo la sua attesissima serie Galaxy S22. Come previsto, la serie include i telefoni S22, S22+ e S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22: niente microSD, purtroppo

Tutto ciò che riguarda i dispositivi è trapelato su Internet prima dell'evento. Tuttavia, è possibile rispondere ad alcune domande solo dopo che i terminali sono stati rivelati dalla compagnia. In molti si sono chiesti se la Galaxy S22 disponesse o meno di uno slot per le schede microSD. Ecco la risposta.

No, purtroppo occorre fare affidamento sull'archiviazione cloud o acquistare una versione con storage superiore. Lo sappiamo che questa non è la risposta che vi aspettavate, ma le cose stanno così.

Nessuno dei modelli Galaxy S22 ha uno slot per schede microSD o altro. Una volta acquistato, non ci sarà modo di espandere esternamente la capacità di archiviazione del telefono.

Non è la prima volta che la compagnia prende una decisione del genere. Anche la serie Galaxy S21 di precedente generazione non era dotata di questa feature, quindi non dovrebbe sorprendervi se non trovate uno slot per microSD sul vostro flagship appena acquistato. Insomma, si tratta di marketing. Semplice politica di marketing: ecco perché non troverete questo elemento sui nuovi terminali appena svelati.

Samsung offre il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ con 128 e 256 GB di spazio di archiviazione. Coloro che sceglieranno il Galaxy S22 Ultra avranno la possibilità di scegliere tra 128, 256 e 512 GB di spazio di archiviazione. Samsung offre anche un'opzione di archiviazione da 1 TB per il modello Ultra, acquistabile solo attraverso il suo negozio online.

Quindi, se vi piace scattare molte foto o registrare molti video e amate memorizzate tutto sul vostro smartphone, allora è meglio optare per il modello con storage più generoso, pagando un extra. Se avete bisogno di qualcosa extra, vi consigliamo di pagare un abbonamento per lo spazio di archiviazione cloud.

