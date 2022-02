Samsung dice "addio" alla plastica con i nuovi Galaxy S22

La serie Galaxy S22 rappresenta un grande cambiamento nel portafoglio di smartphone Samsung. La nuova serie è alimentata da chipset a 4 nm e vanta un modello Ultra che è essenzialmente un Galaxy Note rinominato. Ma parliamo ora dei grossi miglioramenti che hanno caratterizzato questi dispositivi. Uno degli upgrade che è passato in sordina riguarda proprio la costruzione dei device stessi.

Samsung Galaxy S22: ora realizzati in alluminio Armor

Samsung ha fatto di tutto per rendere l'ultima serie di punta più resistente a graffi, cadute, piegamenti e danni esterni. Per cominciare, l'azienda ha adottato l'ultima protezione Gorilla Glass Victus+.

Parlando del vetro, l'intera line-up S22 utilizza Victus + nella parte anteriore e posteriore e, per questo motivo, tutti e tre i device – sì, incluso il modello Galaxy S22 di base – trasudano una qualità costruttiva superiore che corrisponde ai prezzi di lancio in modo più accurato. E a proposito, anche la serie Tab S8 vanta la stessa protezione.

Ad ogni modo, nel bene e nel male, per ora possiamo dire addio al policarbonato. Ma è bello vedere che la compagnia sta trattando il modello base Galaxy S con un po' più di dignità quest'anno. È un passo avanti rispetto al Galaxy S21 che aveva un pannello posteriore in plastica. E c'è di più.

Galaxy S22 è la prima serie S con un telaio in alluminio Armor

I Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra sono i primi smartphone “candy bar” di Samsung a vantare una struttura in alluminio Armor. Se questo elemento vi suona familiare, è perché lo Z Flip 3 e lo Z Fold 3 sono stati i primi device della società ad essere dotati di questo materiale. Senza contare i terminali rugged di livello industriale, ovviamente.

In ogni caso, questa caratteristica si sta ora facendo strada dal segmento dei foldable ai prodotti mainstream. La società garantisce che queste ammiraglie sono tra le più resistenti sul mercato. Intendiamoci, la serie Galaxy S22 non è robusta e i pannelli di vetro sono più soggetti a danni da cadute rispetto ad altri materiali, come il policarbonato.

Tuttavia, dal punto di vista del design, questi telefoni sembrano essere più “premium” come potete immaginare e, strutturalmente parlando, il Galaxy S22 dovrebbe essere la serie di smartphone S-line più resistente fino ad oggi, grazie alla nuova scocca in alluminio Armor, che è anche più resistente ai graffi .

