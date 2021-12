Samsung Galaxy S22 stabilisce un nuovo RECORD

Il portale di SamMobile ha appreso in esclusiva alcune nuove interessanti informazioni sulla tecnologia di visualizzazione utilizzata da Samsung per la prossima serie Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22: nuovi record per i display OLED

Abbiamo appreso che i display della serie Galaxy S22 offriranno livelli di luminosità migliorati e mai visti prima. Il pannello AMOLED da 6,1 pollici del Galaxy S22 vanilla non offrirà livelli di luminosità e di picco migliorati rispetto al modello S21 base. Tuttavia, la storia è diversa per l'iterazione Plus e Ultra.

Questi modelli di livello superiore condivideranno le stesse caratteristiche di luminosità del display, e questa è una buona notizia per i potenziali acquirenti dell'S22+, poiché godranno di una migliore esperienza utente più vicina alla fascia di prezzo premium.

Possiamo confermare che i pannelli dei nuovi S22+ e Galaxy S22 Ultra saranno delle unità Super AMOLED in grado di raggiungere un livello di luminosità standard di 1.200 nit. Il livello raggiunto dagli schermi in questione di ben 1.750 nit.

Livello di luminosità di picco vs standard: cosa cambia?

Un “livello di luminosità di picco” si riferisce al più alto livello di luminosità che un pannello può raggiungere quando è abilitata la modalità automatica. I livelli di picco si attivano automaticamente in ambienti eccessivamente luminosi, solitamente all'aperto.

La parte difficile della luminosità di picco è che la tecnologia di visualizzazione AMOLED può raggiungere livelli più elevati in aree localizzate, ad esempio se si illuminano meno pixel. Ecco perché i punteggi dei benchmark di luminosità del display sono generalmente inferiori al livello di luminosità ufficialmente valutato, poiché i benchmark di terze parti utilizzano sfondi bianchi a schermo intero per i test.

I “livelli di luminosità standard” rappresentano la massima luminosità del display in modalità manuale; viene aumentato il livelli di luminosità in ambienti illuminati/esterni, il che significa che quelli di picco dovrebbero essere sempre superiori ai livelli standard (manuali).

Tenendo questo in mente, secondo i test di Samsung, il modello S22 base raggiungerà livelli di luminosità standard e di picco rispettivamente di 1.000 e 1.300 nit, proprio come il modello vanilla Galaxy S21.

Secondo un altro rapporto esclusivo di SamMobile, la compagnia sudocreana annuncerà la nuova gamma di flagship all'inizio di febbraio.