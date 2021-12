Samsung Galaxy S22: saranno COLORATISSIMI

Samsung Galaxy S22 verrà lanciato in una serie di colori frizzanti, proprio come ha fatto Apple con la line-up iPhone 12 e 13. Di fatto, nonostante sono emersi tanti dettagli sulla gamma di prodotti di punta dell'OEM sudcoreano, ci sono ancora tantissime cose che non sappiamo.

Samsung Galaxy S22: una line-up variegata per tutti

La serie di flagship per il 2022 è trapelata ampiamente negli ultimi mesi. Samsung toglierà i veli al Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra nel mese di febbraio.

Mentre il modello standard e la variante Plus avranno un design simile ai loro predecessori, l'S22 Ultra otterrà un design tutto nuovo. Prima della presentazione ufficiale, sono state rivelate le varianti di colore di tutti e tre gli smartphone.

I colleghi di GalaxyClub hanno riferito che il Galaxy S22 (SM-S901B) e il Galaxy S22+ (SM-S906B) saranno venduti in beige, nero, verde, grigio, azzurro, oro rosa e bianco. L'S22+ sarà disponibile anche in viola.

Tuttavia, non tutti i colori saranno acquistabili; le varianti di colore Beige, Grigio, Azzurro e Viola potrebbero essere esclusive e disponibili solo in alcuni mercati.

Secondo quanto riferito, il Galaxy S22 Ultra (SM-S908B) sarà lanciato in quattro colori: nero, rosso scuro, verde e bianco. L'azienda sudcoreana potrebbe lanciare ulteriori varianti di colore dei suddetti device nei mesi a venire. Inoltre, alcune iterazioni speciali potrebbero essere disponibili solo nel negozio online della società.

A differenza della line-up S21, è stato riferito che l'azienda sudcoreana potrebbe adottare dei nuovi materiali per i futuri prodotti. Mentre S22 e S22+ useranno il vetro con una finitura opaca, la versione Ultra potrebbe avere una back cover realizzata in un materiale ecosostenibile, secondo quanto dichiarato da Ice Universe su Twitter. Staremo a vedere.