Ecco gli sfondi di Samsung Galaxy S22: corrette a scaricarli

Come ben sappiamo nel giro di pochi mesi Samsung presenterà ufficialmente la nuova generazione di smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S22, e in queste ore abbiamo l'opportunità di scoprire e scaricare gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S22 per dare un tocco personale al proprio device e trasformarlo (almeno in parte) in uno dei nuovi e attesi device top di gamma.

Questi sono gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S22

Nella galleria sottostante sono presenti alcuni sfondi che si ritiene facciano parte del pool di wallpaper disponibili al lancio su Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Tutti e sette gli sfondi hanno come “fil rouge" il tema “aurora" raffigurante le stupende forme e colorazioni del cielo durante le aurore – ci aspettiamo che l'azienda abbia ottimizzato al massimo questa serie di wallpaper con il Material You, uno degli elementi chiave di Android 12 e anche della One UI 4.0.

Questi wallpaper, inoltre, arrivano con una risoluzione pari a 3088 x 3088 pixel e 2340 x 2340 pixel: questa informazione ricalca il precedente rumor che Samsung Galaxy S22 Ultra arriverà con un display a risoluzione QHD+, mentre i fratelli Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ con una risoluzione Full HD+.

Se volete dare un tocco personale al vostro device, potete scaricare gli sfondi cliccando il link in calce alla news; i wallpaper nella galleria soprastante sono compressi e non adatti per essere impostati come sfondo del telefono.