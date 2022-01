Samsung Galaxy S22+: sarà uguale al predecessore, pare

Secondo quanto riferito, Samsung sta lavorando sodo per lanciare presto le sua ultime ammiraglie facenti parte della gamma di devie premium, la line-up Galaxy S22. Si dice che la formazione includa tre dispositivi: il Galaxy S22 vanilla, l'S22+ e l'S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22+: poche differenze estetiche?

Finora, su Internet sono emerse molte fughe di notizie e rumor riguardanti la gamma S22 e oggi il portale di 91mobiles ci offre informazioni esclusive sul modello intermedio, il Galaxy S22+. Ecco i rendering ufficiali del flagship insieme alle specifiche chiave e altro ancora.

Come visto nei render sopra (condivisi dall'informatore Ishan Agarwal), possiamo notare come apparirà il device. Il dispositivo sarà caratterizzato da una fotocamera selfie con foro singolo allineata centralmente e da cornici uniformemente strette attorno al display. Il pulsante di accensione e i pulsanti per il del volume si trovano sul lato destro del dispositivo.

Il terminale sembra essere dotato di un telaio in metallo a causa dei rivestimenti dell'antenna che possiamo vedere sui suoi lati. Sul retro, il Galaxy S22+ presenterà una tripla configurazione della fotocamera posteriore e un flash LED posizionato sul lato destro del modulo. Possiamo anche vedere il logo Samsung posizionato in modo sottile nella parte inferiore della parte posteriore dello smartphone.

Inoltre, Ishan ci dice che contrariamente alle voci precedenti, il Samsung Galaxy S22+ verrà lanciato nel Regno Unito con il processore Exynos 2200. La fotocamera grandangolare da 50 MP del modello in questione e anche quella dell'S22 standard avranno la tecnologia Adaptive Pixel, che utilizza due modalità per gli scatti delle immagini: 108 MP (modalità remosiac) e 12 MP (non abbinamento). Le immagini verranno catturate a 12 bit.

S22+ sarà caratterizzato da una luminosità di picco fino a 1.750 nits e da una frequenza di aggiornamento adattiva. Mentre il Galaxy S22 peserà 167 grammi, S22+ sarà un po' più pesante e peserà 195 grammi. S22 Ultra sarà il più pesante del lotto con 228 grammi al seguito.

Sappiamo infine che il device intermedio sarà dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W tramite una porta di ricarica USB di tipo C.