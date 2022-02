Samsung Galaxy S22: rivoluzionario, anche su Internet

Il Samsung Galaxy S22 è probabilmente uno dei telefoni più chiacchierati del 2022. È stato lanciato di recente e i recensori lo stanno lodando per prestazioni, qualità della fotocamera e funzionalità. Un test di connettività eseguito da PCMag ci fa sapere che anche il device ha velocità di connessione sorprendenti.

Il test di connettività del Galaxy S22 mostra velocità incredibili

Nel mondo connesso di oggi, è importante che i nostri dispositivi connessi abbiano una presa salda su Internet. Questo è il motivo per cui così tanto impegno va nel modem del segnale di un telefono. Il modo in cui un dispositivo si connette a Internet può essere decisivo per l'esperienza nel suo insieme.

I colleghi di PCMag hanno preso due Galaxy e ha messo alla prova i loro modem di segnale. I risultati che hanno trovato sono stati piuttosto spettacolari. Il portale ha preso un Galaxy S22+ e un S21 FE su Verizon e ha confrontato le loro prestazioni. Il nuovo modello S22 è stato in grado di ottenere quasi il doppio dei megabit al secondo rispetto al flagship killer.

Su T-Mobile, invece, hanno confrontato un S22 Ultra e un Galaxy S21 Ultra. Ancora una volta, il nuovo modello è stato in grado di ottenere una velocità superiore a quella del terminale dello scorso anno. I flagship del 2022 utilizzano il modem X65 di Qualcomm e ciò contribuisce ad avere una straordinaria velocità complessiva.

Questo è un altro schiaffo in faccia a Google

In questo momento, Samsung sembra davvero surclassare Google in diverse categorie. Di recente, l'azienda ha annunciato che i suoi telefoni riceveranno quattro anni di aggiornamenti software, che è più dei 3 anni di aggiornamenti promessi dalla casa madre. Inoltre, la UI 4 dell'OEM sudcoreano sembra essere più stabile della versione Android di serie.

Ora, i telefoni Samsung si connettono meglio dei telefoni Pixel 6 di Google. Gli utenti di Pixel 6 su tutta la linea hanno segnalato una ricezione del segnale molto scarsa indipendentemente dal provider che utilizzano.

Come risponderà BigG a queste accuse?

