Galaxy S22 vs iPhone 13: il confronto che aspettavate

Samsung ha lanciato le sue ammiraglie del 2022 e abbiamo nuovamente tre device: il Galaxy S22, il Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 Ultra. In questo confronto, metteremo in sfida S22 e S22 Plus con iPhone 13 Mini, iPhone 13 e iPhone 13 Pro. S22 Ultra che si separa ulteriormente dalla serie con un nuovo design e supporto alla S Pen, viene posto in sfida con il gigante iPhone 13 Pro Max. Cominciamo.

Galaxy S22 o iPhone 13: la sfida dell'anno

Il linguaggio di design dell'iPhone 13 rimane lo stesso del suo predecessore, ma con alcune rifiniture che un osservatore attento potrebbe cogliere a prima vista. Le fotocamere posteriori dei nuovi modelli sono ora posizionate in diagonale, un leggero cambiamento rispetto al precedente posizionamento. La tacca è più piccola del 20% questa volta, ma senza influenzare tutto l'hardware che contiene. A parte le diverse dimensioni del display e capacità della batteria, il resto rimane identico. Hanno un display OLED da 5,4 pollici e 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. iPhone 13 Pro invece, prende in prestito la stessa configurazione con tripla fotocamera posteriore del 13 Pro Max e gode di un pannello OLED da 6,1″ con refresh rate variabile fino a 120 Hz.

La storia rimane la stessa quando guardiamo S22 e il S22 Plus. È quasi impossibile distinguerli. Il bumper della fotocamera Contour Cut torna ancora una volta e ospita la configurazione a tripla fotocamera aggiornata. Samsung è riuscita ad aggiornare la qualità costruttiva di questi prodotti modificare il prezzo di lancio.

Ad alimentare questi terminali coreani troviamo il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o il Samsung Exynos 2200 in mercati globali selezionati (da noi, ad esempio). Entrambe le versioni sono dotate di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione di serie, ma possono arrivare fino a 256 GB.

D'altra parte, il processore A15 Bionic di Apple sotto il cofano dell'iPhone 13 è un mostro di potenza. I Samsung hanno più RAM, ma i dispositivi della mela offrono versioni di archiviazione più elevate (512 GB) se lo si desidera.

Il modello base di S22 ha una batteria da 3.700 mAh, mentre le dimensioni maggiori consentono al colosso sudcoreano di inserire un'unità più grande da 4.500 mAh nell'S22 Plus. Ultra e Plus offrono una velocità di ricarica massima aggiornata di 45 W, ma si può caricare il modello basico a 25 W, mentre tutti e tre supportano la ricarica wireless a 15 W. Nessuno dei telefoni viene fornito con un caricabatterie nella confezione, quindi dovrai prendere un caricabatterie adatto per sfruttare le sue capacità di ricarica rapida.

Apple non dichiara ufficialmente la capacità della batteria dei suoi telefoni, ma sappiamo che ogni telefono della serie iPhone 13 è dotato di batterie più grandi rispetto ai suoi predecessori. L'iPhone 13 Mini ha la batteria più piccola ma offre un'autonomia discreta, mentre l'iPhone 13 e 13 Pro sono ancora migliori. Tutti e tre i hanno anche il supporto per la ricarica wireless, 15 W con un caricabatterie MagSafe e 7,5 W con caricabatterie Qi standard.

Le fotocamere sono solitamente il più grande punto di forza degli smartphone Apple e Samsung.

I fratelli Galaxy S22 più piccoli non ottengono l'impressionante gamma di sensori presenti nell'Ultra, ma qui ci sono alcuni aggiornamenti significativi. Sensore principale da 50 MP, tele da 10 MP e uno snapper ultrawide da 12 MP. La selfiecam passa a 40 MP.

iPhone 13 e 13 Mini hanno una configurazione a doppia lente con obiettivo grandangolare da 12 MP e ultrawide da 12 MP. L'iPhone 13 Pro e Pro Max hanno anche un tele da 12.

Prezzi

Galaxy S22 (8 GB/128 GB) parte da 879€;

Galaxy S22 Plus (8 GB/128 GB): 1129€;

Galaxy S22 Ultra (8 GB/256 GB): 1279€;

iPhone 13 Mini: 790€;

iPhone 13: 949€;

iPhone 13 Pro: 1151€;

iPhone 13 Pro Max: 1249€.

Segnaliamo che questi sono i prezzi che si trovano su Amazon.

