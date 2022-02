Samsung Galaxy S22 Ultra: quanto è veloce la ricarica rapida?

Oggi il mercato offre soluzioni di ricarica rapida davvero elevate; da un lato, abbiamo artisti del calibro di Nubia che prevede di lanciare un telefono in grado di caricare a 165 Watt (sì, avete letto bene), ma Samsung deve ancora superare la barriera dei 45 W. In effetti, il Galaxy S21 Ultra dell'anno scorso non poteva nemmeno fare molto nonostante i suoi predecessori (Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 10+) fossero in grado di farlo. Ad ogni modo, segnaliamo che il flagship appena presentato, il Galaxy S22 Ultra, si distingue dai competitor.

Samsung Galaxy S22 Ultra: fast charge da “soli” 45W? Non proprio

La situazione è migliorata con la serie Galaxy S22; ora, tutti i modelli della gamma supportano velocità di ricarica incredibili, tuttavia, S22+ e S22 Ultra sono i re del mercato (dentro il listino Samsung, ovviamente) con 45W di potenza.

Il Galaxy S22 entry-level, come previsto, arriva a 25W. Non è un gran problema, data la capacità della batteria (3.700 mAh, 300 mAh più piccola del Galaxy S21). D'altra parte, l'azienda afferma che è possibile caricare le batterie dell'S22+ e Galaxy S22 Ultra al 50% in 20 minuti, grazie al supporto per la fast charge cablata a 45 W.

Una volta che avremo concluso i nostri test, potremo finalmente capire quanto velocemente è possibile ricaricare le batterie. La decisione di Samsung di non includere un charger nella confezione non aiuta affatto, ma segnaliamo che su Amazon un caricatore di terze parti lo si trova a prezzi davvero irrisori.

