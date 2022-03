Samsung Galaxy S22: riparabilità pessima, secondo iFixit

Nell'ultimo video di teardown, il Galaxy S22 Ultra e il Galaxy S22 di Samsung vengono entrambi demoliti e valutati per la loro riparabilità da iFixit. In precedenza abbiamo visto un altro teardown dell'S22 Ultra da parte di PBKreviews; è interessante capire come fare per riparare un nuovo flagship sudcoreano.

La prima cosa da notare è che Samsung offre una guida di riparazione ufficiale per l'apertura del dispositivo, sebbene sia in francese. iFixit ipotizza che ciò sia probabilmente dovuto al semi-nuovo indice di riparabilità francese, che incentiva le aziende a vendere dispositivi che sono (o sembrano essere) riparabili. La guida consiglia impacchi di gel e fuoco basso.

Samsung Galaxy S22: come si smonta?

Anche con il calore e con un'attenta rimozione cauta dell'adesivo, il pannello posteriore curvo dell'S22 Ultra si è rotto mentre veniva rimosso.

Due cose che occupano molto spazio nel Galaxy S22 Ultra sono il vano per la S Pen e il gruppo della fotocamera con la lente periscopica 10X. Di fatto, l'azienda ha dovuto riposizionare il motore di vibrazione, integrandolo nel gruppo dello speaker inferiore.

Il teardown sottolinea che è stato utilizzato molto nastro di grafite, ma anche pasta termica e una camera di vapore più grande. iFixit suggerisce che Samsung dovrebbe rendere i telefoni leggermente più spessi in modo che possa allontanare in modo più efficiente il calore dal processore, aggiungendo un po' di spazio per inserire alcune linguette di estrazione della batteria, cosa che gli attuali telefoni non hanno.

Infine, il portale iFixit ha anche pubblicato una guida ai chip di ciascun dispositivo, se volete dare un'occhiata a quali componenti vengono utilizzati nel telefono e alle loro posizioni.

Ai flagship dell'OEM sudcoreano è stato assegnato un punteggio di riparabilità di 3/10. L'unico vantaggio per la riparabilità è l'utilizzo di viti Philips standard, ma la sostituzione della batteria è ancora difficile senza le linguette di estrazione; di fatto, l'estetica del telefono non dà priorità alle riparazioni facilitate del pannello e attualmente Samsung non offre manuali di assistenza gratuiti per i suoi telefoni.