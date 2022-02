Samsung Galaxy Tab S8, tutti su Amazon: BESTIE fino a 14,6", da 799€

Attesa zero. Su Amazon è già possibile preordinare il nuovo tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S8, anche in edizione Plus e Ultra. Disponibili in diverse configurazioni, e dotati di ottimi display fino a 14,6″, si parte da 799€ e puoi pagarlo anche a rate.

Samsung Galaxy S8 disponibile su Amazon

Un tablet pazzesco, votato alla produttività, ma anche all'intrattenimento, al gaming, al disegno, all'utilizzo per scuola e lavoro.

Un prodotto potentissimo, che punta innanzitutto su un ampio display fino a 14,6″ ad alta visibilità, che potrai sfruttare al meglio grazie alla S Pen che riceverai in dotazione, direttamente in confezione.

Un'autonomia energetica che non teme l'utilizzo più intenso: il tuo dispositivo sarà pronto ad accompagnarti durante l'intera giornata di utilizzo. Scopri tutto quello che possono offrirti nelle diverse edizioni e configurazioni. Se l'edizione standard non è abbastanza, punta tutto sull'edizione Plus o – anche di più – sul modello Ultra.

Ecco dove trovarli tutti in preordine su Amazon:

I dispositivi sono in preordine da oggi su Amazon, con consegna a partire dal prossimo 25 febbraio. Scegli il tuo modello e accaparrati il top del momento nel panorama dei tablet Android.