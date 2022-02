Samsung Galaxy S22 Ultra: come fare per avere gli auricolari GRATIS

La serie Galaxy S22 non ha un jack per cuffie da 3,5 mm. Potrebbe essere un problema? Forse, ma in realtà la soluzione ce la fornisce la stessa Samsung. Scopriamo insieme come fare.

Samsung Galaxy S22 Ultra non ha il jack audio: come risolvere?

Molto era stato trapelato sulla serie Galaxy S22 prima del loro lancio ufficiale oggi. Ora abbiamo tutte le informazioni, dal chipset alle fotocamere e tutto il resto grazie all'evento Unpacked di Samsung appena conclusosi.

Una domanda che è stata posta abbastanza frequentemente è se la serie Galaxy S22 avesse un jack per le cuffie. La risposta ovviamente, è stata negativa. Sono finiti i giorni in cui usavamo un jack audio su tutti i dispositivi. Mentre alcuni telefoni di fascia media e economici sono ancora dotati di questo accessorio, Samsung lo ha semplicemente eliminato dalla scheda tecnica per i suoi telefoni di punta premium e ultra premium.

Il mondo è ora passato agli auricolari True Wireless Stereo che si collegano ai dispositivi tramite Bluetooth e offrono una buona qualità del suono, funzionalità come ANC (Active Noise Cancellation) e altro ancora. Samsung regala i suoi auricolari wireless Galaxy Buds come incentivo per chi effettuerà il preordine di uno dei suoi telefoni di punta. Oltre a premiare i nuovi utenti, è il modo in cui l'azienda cerca di spingere la popolazione ad adottare i propri auricolari.

Stando a quanto si legge nel comunicato stampa:

Gli utenti che compreranno Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo riceveranno gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il device su Samsung Members. Inoltre, acquistando Galaxy S22 Ultra entro 10 marzo si può avere una super valutazione del proprio telefono usato.

