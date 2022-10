Samsung Galaxy S22 ora può fotografare le stelle

Buone notizie per i possessori di un Samsung Galaxy S22: il dispositivo ha finalmente ricevuto l’aggiornamento che introduce l’Expert RAW, ovvero una modalità speciale che serve per espandere le potenzialità fotografiche del device stesso. Arriva infatti l’astrofotografia e la multi-esposizione mode.

Non c’è che dire: chi ha provato un Galaxy S22 lo sa bene. I flagship in questione sono i migliori cameraphone del mercato e il modello Ultra è qualcosa di incredibile e inarrivabile. Possibilità creative, modalità intuitive e personalizzabili, funzionalità, zoom pazzeschi e Night Mode assurde. Ora, con l’aggiornamento in questione che introduce l’applicazione “Expert RAW”, tutti potranno sbizzarrirsi con nuove features all’avanguardia. Noi ci sentiamo di darvi un suggerimento: studiatevi bene le opzioni creative perché si tratta di caratteristiche pensate per i fotografi più esperti.

Samsung Galaxy S22: cosa può fare con la modalità Expert RAW?

Insieme alla One UI 5.0 appena arrivata sui device S22, la società ha lanciato la modalità di esposizione multipla, l’astrofotografia, l’app Camera Assistant e non solo.

Andiamo con ordine: la modalità astrofotografica permette agli utenti di realizzare le foto delle costellazioni e non solo. Per abilitare questa feature, occorre attivare la funzione “Sky Guide” per scoprire la posizione dei sistemi solari, delle costellazioni e via dicendo. Grazie all’AI e all’elaborazione multi-frame, il telefono realizzerà scatti unici. Basterà scegliere solo il tempo di scatto: 30 secondi, 20, 15 o 4 e… ovviamente, tenere il telefono fermo e immobile, magari su un cavalletto.

Con la Multi-Esposition Mode si potranno scattare più immagini di una stessa scena così da sovrapporle insieme. Infine, con l’app Camera Assistant, si potrà abilitare o disabilitare una serie di nuove features dall’app di serie. Pensiamo all’HDR automatico, alla registrazione dei video e non solo.

