Samsung Galaxy S22, EPICO smartphone premium a prezzo WOW su eBay

Samsung Galaxy S22 è lo smartphone dei tuoi sogni ma non hai trovato la giusta occasione per acquistarlo al prezzo più indicato alle tue possibilità? Questa offerta di eBay stravolge tutto dandoti la possibilità di mettere le mani sull’ottimo top di gamma ad appena 699€, un prezzo impensabile fino a qualche settimana fa.

Lo smartphone di Samsung non solo è realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design premium, ma è sempre pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Che follia l’offerta eBay per l’ottimo Samsung Galaxy S22

Frontalmente trova posto un super pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie sempre al top e una perfetta ottimizzazione delle cornici che risultano quasi inesistenti. Sotto il cofano un processore octa cora di ultimissima generazione ti assicura estrema reattività del sistema operativo e l’avvio istantaneo di tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre una batteria di lunga durata ti garantisce ore e ore di utilizzo senza temere di restare a secco a metà giornata.

Sul retro, inoltre, una strepitosa fotocamera tripla ti dà la possibilità di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video di qualità cinematografica in ogni momento della giornata, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il super smartphone di fascia alta di Samsung fintanto che è ancora in offerta su eBay. Ricorda, inoltre, che se scegli di acquistarlo tramite PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga. Quella di oggi è la tua occasione d’oro per mettere le mani su un device che saprà sorprenderti sin dal primo utilizzo.

