One UI 5.0 non solo in test su Galaxy S22: medio gamma e molto altro

A una settimana esatta di distanza dall’arrivo della prima beta della One UI 5.0 per la serie Samsung Galaxy S22, recentemente si è scoperto che il team di sviluppo della One UI ha piani molto più ambiziosi che riguardano anche smartphone di fascia alta degli anni scorsi e addirittura qualche modello di fascia media. L’idea generale che circola in rete, infatti, è che la compagnia sudcoreana abbia intenzione di estendere il test della nuova versione della One UI a una platea di utenti molto più ampia di quella finora interessata, di fatto permettendo agli sviluppatori di ricevere molti più feedback per correggere bug, migliorare l’esperienza di utilizzo e non solo.

Samsung starebbe testando la One UI 5.0 con Android 13 anche su altri dispositivi

Entrando nei dettagli, Samsung avrebbe già avviato i testi interni per Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20, due tra le più popolari famiglie di smartphone di fascia alta degli scorsi anni; sembra, però, che la compagnia abbia già esteso il programma di beta interna anche a due medio gamma di assoluto successo come Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy A53 5G.

In base alle prime novità della One UI 5.0 svelate da Samsung ci sono importanti miglioramenti per quanto riguarda la UI, la personalizzazione, la sicurezza, l’accessibilità e molto altro; nel corso delle prossime settimane è altamente probabile che verranno rilasciate nuove versioni beta della One UI 5.0 che mostreranno ulteriori novità relative alla personalizzazione Android.

Restando in tema di smartphone del colosso sudcoreano, vi segnaliamo la valida offerta di Amazon su Samsung Galaxy S22 con caricatore incluso con il 20% di sconto; sarà tra i primissimi device a ricevere l'aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5.0 durante il Q4 di quest'anno.



