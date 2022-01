Samsung Galaxy S22: nuova conferma dell'evento di lancio

Pochi giorni fa, Samsung aveva rivelato che avrebbe annunciato a febbraio gli smartphone della serie Galaxy S di prossima generazione. Tuttavia, la società non aveva confermato la data esatta del suo prossimo evento Galaxy Unpacked. Ora, sono trapelate nuove informazioni in merito.

Samsung Galaxy Unpacked: 9 febbraio, data confermata

L'affidabile leaker Evan Blass (@evleaks) ha pubblicato un'immagine che rivela la data e la tempistica di lancio della serie Galaxy S22. I prossimi smartphone di fascia alta di Samsung saranno ufficializzati il ​​9 febbraio 2022 alle 15:00 (o 15:00). Tuttavia, l'immagine non rivela il fuso orario. L'immagine trapelata mostra anche un cubo di vetro con una S posizionata all'interno. Viene menzionato anche lo slogan “The Epic Standard” in un carattere scritto a mano, probabilmente riferito alla fusione delle serie Galaxy S e Note. Contestualmente a ciò, sono trapelati i prezzi di Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

Il Galaxy S22 Ultra è già trapelato in lungo e in largo, mostrando un design simile a quello di Note 20 Ultra. Di fatto, avrà anche lo slot per la S Pen. Secondo quanto riferito, il telefono presenterà una latenza di soli 2,8 ms per la S Pen. L'OEM sudcoreano non ha nemmeno sacrificato la capacità della batteria per includere il vano per la stilo sul device. Si dice anche che il telefono sia dotato di un display Super AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz, processore Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB/12 GB di RAM, 128 GB/256 GB/512 GB di memoria e una cella energetica da 5.000 mAh.

Il Galaxy S22 e il S22+ saranno dotati di schermi Super AMOLED da 6,06 pollici e 6,55 pollici a 120 Hz, rispettivamente, con risoluzione Full HD+. I flagship dovrebbero essere dotati di una configurazione a tripla camera così ripartita: 50 MP + 12 MP + 10 MP sul retro e una selfiecam da 10 MP.

Il modello S22 Ultra potrebbe avere una camera posteriore da 108 MP coadiuvata da una wide 12 MP, un tele da 10 MP e un tele con zoom ottico da 10 MP; la snapper selfie invece, sarà di 40 MP. Il modello vanilla sarà alimentato da una batteria da 3.800 mAh, mentre l'S22+ potrebbe avere una batteria da 4.500 mAh.

Si dice che tutti e tre gli smartphone siano dotati di un lettore di impronte digitali a ultrasuoni in-display, grado di protezione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, una struttura in metallo, Gorilla Glass Victus+ sul display, altoparlanti stereo, 5G, NFC, ricarica wireless da 15 W e ricarica wireless inversa . L'S22 Ultra supporterà una ricarica rapida fino a 45 W.