Samsung Galaxy S22: non abbiamo dubbi, sarà davvero così

Le immagini live delle unità fittizie del Galaxy S22 rivelano i design della fotocamera dell'intera gamma di flagship prossima al debutto.

Samsung Galaxy S22: i dummy rivelano il design dei device?

L'OEM sudcoreano ha lavorato alla prossima generazione di smartphone di punta della serie Galaxy S. Si dice che Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra (Galaxy S22 Note) siano prossimi all'arrivo sul mercato. Si dice che questi gadget verranno svelati nel febbraio 2022 dopo il presunto lancio del tanto atteso Galaxy S21 FE al CES 2022.

Ora, l'informatore Yogesh Brar ha rivelato su Twitter quali potrebbero essere le prime immagini della prossima gamma Galaxy S22 tramite modelli dummy condivsi in rete.

I modelli “fittizi” mostrano i telefoni in due varianti di colore, bianco e nero. I pannelli posteriori di S22 e S22 Plus seguono il profilo di design dei loro predecessori a forma di “T”.

Il Galaxy S22 Ultra sarà diverso, e la società opterà per un look più squadrato simile a quello del Galaxy Note 10. Il dispositivo presenterà anche una configurazione della fotocamera simile ma diversa rispetto all'S21 Ultra.Gli obiettivi sembrano sporgere dal corpo piatto. L'autofocus laser e il flash LED saranno posizionati sopra l'ottica tele, in modo simile all'S21 Ultra. Inoltre, il terminale sembra avere bordi arrotondati, suggerendo la presenza di un pannello curvo.

Tutti e tre i modelli possono essere osservati con il marchio Samsung in basso al centro. Si può osservare che i dispositivi differiscono molto nelle dimensioni e questo da credito alle voci precedenti che suggerivano che i Galaxy S22 e S22 Plus avrebbero presentato display di dimensioni più piccole rispetto a quelli della gamma 2021.

Dovrebbero disporre di 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione di 128 GB e 256 GB. Tuttavia, la variante Ultra verrà fornita con due configurazioni RAM da 12 GB abbinate a 128/256 GB di spazio di archiviazione e ci sarà un'esclusiva iterazione con 16 GB e memoria da 512 GB. Tutti e tre i dispositivi dovrebbero essere dotati di SoC Snapdragon 8 Gen 1 o del processore Exynos 2200 di Samsung a seconda del mercato di riferimento.