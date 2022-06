Samsung Galaxy S22: la versione per gamers che non potete avere

Stando a quanto leggiamo in rete, Samsung sta mostrando la nuova versione Diablo Immortal del suo ultimo flagship, il Galaxy S22. Purtroppo, ad oggi sappiamo che arriverà solo in Corea del Sud ma non disperate. Se le vendite dovessero andar bene, l’azienda potrebbe decidere di espandere la commercializzazione anche in altri paesi del mondo.

Se ricordate, di recente la compagnia ha lanciato un’edizione dedicata ai Pokémon del suo flip phone più venduto, il Galaxy Z Flip3. Adesso lggiamo che intende svelare un altro telefono in edizione speciale. Questa sarà dedicata al videogame Diablo Immortal e per ora sarà un’esclusiva degli utenti coreani.

Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Edition: per veri appassionati

Il telefono, secondo quanto si apprende da SamMobile, sarà realizzato in collaborazione con LG Uplus e Blizzard. Quest’ultimo è il produttore del gioco, il primo invece, è un provider sudcoreano che afferma che vendere solo 100 unità del suddetto terminale mediante una lotteria che si terrà online. Ecco perché non potrete avere questo modello di S22.

Ma quanto costerà? Bella domanda: la compagnia non ha svelato il prezzo di lancio di questo dispositivo; ha solo detto che ci saranno accessori a tema Diablo Immortal (pad, cover, tappetino di ricarica e poco altro).

Lo smartphone arriva in un momento molto particolare: Blizzard sta celebrando l’uscita del videogame Diablo Immortal, pertanto è lecito che si voglia sfruttare l’ondata di successo del videogame. Samsung ha anche riferito che lancerà altri prodotti realizzati in collaborazione con la casa produttrice.

Giusto come “remind me”, Samsung Galaxy S22 presenta uno schermo AMOLED 2X da 6,1 pollici: è super compatto e ha il refresh rate variabile da 48 a 120 Hz. Il tutto è protetto dal Gorilla Glass Victus+. Il telefono poi presenta un SoC Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 a seconda del mercato di riferimento, il tutto coadiuvato da 8 GB di RAM. Su Amazon lo trovate a 879,00€.

